Unwetter am Flughafen Düsseldorf – Passagiere erleben Albtraum

Erste die extreme Hitze, dann tobten ab Mittwochnachmittag (2. Juli) schwere Unwetter in NRW. Am Flughafen Düsseldorf hatte ein Gewitter schnell Folgen.

Für Passagiere einer Eurowings-Maschine aus Gran Canaria sollte der Urlaub dabei mit einem gehörigen Schrecken enden. Als ihr Flieger die Landebahn des Düsseldorfer Flughafens ansteuerte, musste der Pilot zweimal die Landung abbrechen! Es sollte nicht der einzige Vorfall bleiben.

Unwetter mit Folgen am Flughafen Düsseldorf

„Wegen des Gewitters direkt über der Landebahn konnte das Flugzeug nicht landen“, bestätigte ein Sprecher des Düsseldorfer Flughafens der „Rheinischen Post“. Der Pilot war gezwungen, Richtung Düsseldorf durchzustarten. Und auch beim zweiten geplanten Landeanflug sollte sich die Lage noch immer nicht beruhigt haben.

Eurowings teilte der Zeitung weiterhin mit, dass im Anflug starke Scher- und Rückenwinde aufgetreten seien. Daher sei der Pilot auch im zweiten Versuch dazu gezwungen gewesen, den Landeanflug abzubrechen. „Beim dritten Versuch gegen 17.03 Uhr hat es dann aber doch problemlos geklappt“, beruhigt der Flughafen-Sprecher. So kamen die 221 Passagiere an Bord der Eurowings-Maschine am Ende mit einem Schrecken davon.

„Für sie und die Eurowings-Besatzung bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr“, stellte die Eurowings-Sprecherin gegenüber der „Rheinischen Post“ klar.

Flüge am Flughafen Düsseldorf gecancelt

Wer unter Flugangst leidet, für den dürfte sich die verzögerte Landung wie ein Albtraum angefühlt haben – auch wenn die Maßnahme angesichts der Unwetterlage nicht ungewöhnlich sei, wie die Eurowings-Sprecherin betont.

Doch nicht nur der Eurowings-Flug war betroffen, wie ein Flughafen-Sprecher auf Nachfrage von DER WESTEN mitteilt: „Da Sicherheit im Luftverkehr immer oberste Priorität hat, wurde der Abfertigungsbetrieb zum Schutz der Passagiere und Mitarbeiter mehrmals vorübergehend unterbrochen, als sich Gewitterzellen direkt über dem Airport befanden. In dieser Zeit konnten vorübergehend keine Starts und Landungen durchgeführt werden. Aufgrund des lokalen Wetters kam es zu Verspätungen, 20 Flüge wurden gecancelt.“

