Unwetter wütet in Duisburg ++ Blitz schlägt in Haus ein ++ Dachstuhl in Flammen

Es hatte sich angekündigt. Auf die extreme Hitze zu Wochenbeginn folgten am Mittwoch (3. Juli) schwere Unwetter in NRW. Auch in Duisburg krachte es dabei heftig.

Besonders betroffen war der Stadtteil Meiderich und der Duisburger Süden. „Hier kam es vor allem zu Sturmschäden wie umgestürzten Bäumen und abgebrochenen Ästen, die Straßen und Gehwege blockierten“, erklärte ein Sprecher der Feuerwehr Duisburg. In einer Doppelhaushälfte schlug zudem ein Blitz ein!

Unwetter-Drama in Duisburg: Blitz entfacht Brand

Der Blitzeinschlag sollte den Dachstuhl der Doppelhaushälfte in Brand setzen. Die Feuerwehr rückte sofort mit zwei Löscheinheiten an, um die Flammen zu bekämpfen. Dank des schnellen Einsatzes konnte eine weitere Ausbreitung des Feuers zum Glück verhindert werden. Verletzt wurde durch das Feuer in Duisburg niemand.

Insgesamt waren in Duisburg unwetterbedingt 94 Einsatzkräfte unterwegs, um Gefahrenstellen zu beseitigen und für die Sicherheit der Duisburger zu sorgen. Auch in zahlreichen anderen Städten war die Feuerwehr im Dauereinsatz. So berichtete etwa auch die Feuerwehr Herne von abgebrochenen Ästen und Blitzeinschlägen.

Toter bei Brand in Essen

Ein besonders dramatischer Brand ereignete sich am späten Mittwochabend in Essen. Hier kam ein Mann ums Leben, nachdem ein Feuer in der Maisonettewohnung eines sechseinhalbstöckigen Gebäudes ausgebrochen war.

Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an und schaffte es schließlich ein Ausbreiten der Flammen auf weitere Wohnungen zu verhindern. Der massive Einsatz von Löschwasser hatte jedoch Folgen. Das Haus ist für unbewohnbar erklärt worden. Zahlreiche Menschen mussten sich in der Nacht eine neue Bleibe suchen. Und auch eine Stadtbibliothek ist betroffen. Mehr dazu hier >>>