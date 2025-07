Ruhrgebiets-Jury ist sich einig! Dieses Pott-Restaurant gewinnt „Mein Lokal, dein Lokal“

Im Ruhrgebiet gibt es zahlreiche Food-Hotspots oder Ecken, „wo man mal gewesen sein muss“. Nun gesellt sich ein weiteres Restaurant in die Reihen der berühmten Lokale im Pott. Und das gleich mit einer ganz besonderen Leistung.

In der Kabel Eins-Serie „Mein Lokal, dein Lokal“ treten mittlerweile schon seit über zehn Jahren wöchentlich fünf Gastronomien gegeneinander an und bewerten sich gegenseitig. Jetzt war auch ein Restaurant aus dem Ruhrgebiet in der Serie mit dabei – und sahnte direkt den ersten Platz ab.

Restaurant im Ruhrgebiet gewinnt „Mein Lokal, dein Lokal“

Restaurantleiter Bastian Bacevicius und Detlef Tietz können einen großen Erfolg feiern: Gemeinsam mit ihrem Team des Zurheide Feine Kost Restaurant konnten sie sich in der „Ruhrgebiet“-Woche bei „Mein Lokal, dein Lokal“ als Sieger durchsetzen. Das Restaurant im Südring Center in Bottrop wurde erst im letzten Jahr neu gestaltet.

So konnte das Zurheide-Restaurant in Bottrop sich von seinen Mitstreitern abheben und mit einer Mischung aus Genuss, Service und Location punkten. In der beliebten TV-Serie, die mittlerweile fast schon Kult geworden ist, treten wöchentlich fünf Gastronomien gegeneinander an. Jeder Teilnehmer tischt den anderen an einem Abend in seinem Lokal ein 3-Gang-Menü auf, das anschließend bewertet wird. In dieser Woche standen Restaurants aus dem Ruhrgebiet im Mittelpunkt.

Gewinner-Restaurant liegt in Bottrop

Zurheide gehört zur Edeka-Gruppe und hat insgesamt sechs Filialen in Düsseldorf, Bottrop, Gladbeck, Oberhausen und Essen. Das „Mein Lokal, dein Lokal“-Gewinner-Restaurant findest du in Bottrop am Südring-Center 11.

Auch die anderen vier Mitstreiter aus dem Ruhrgebiet konnten mit ihren kulinarischen Künsten überzeugen. Mit dabei waren außerdem der „Kaiserhof Herten“, „Mahas“ in Recklinghausen, „GE-wölbe“ in Gelsenkirchen sowie „Meydan“ in Gladbeck.