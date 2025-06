Gelsenkirchener Restaurant in Kult-TV-Show – es geht um reichlich Kohle

Jahrelang blieb die Küche im historischen Schloss Horst in Gelsenkirchen kalt – doch das änderte sich im Herbst 2023. Magnus Grimm und Michael Isert wagten den Neuanfang und hauchten dem alten Gemäuer mit dem Restaurant „GEwölbe“ neues Leben ein.

Was als mutiges Gastro-Abenteuer begann, hat sich längst zu einer festen Adresse für Genießer und Eventliebhaber entwickelt. Jetzt wollten es die beiden Gastronomen aber wirklich wissen – jetzt geht es um mehrere tausend Euro, wie die „WAZ“ informierte.

„Mein Lokal, Dein Lokal“ in Gelsenkirchen

Das Lokal in Gelsenkirchen stellten sich nämlich der Herausforderung in der TV-Sendung „Mein Lokal, Dein Lokal“ auf Kabel 1. Fünf Restaurantchefs aus einer Stadt oder Region treten dort gegeneinander an, um zu zeigen, wer das beste Lokal betreibt.

Dabei ist die Konkurrenz groß – und der Druck ist noch größer. Bewertet werden Essen, Service und Atmosphäre – nicht nur von den Mitstreitern, sondern auch vom kritischen Blick eines echten Sternekochs.

Und auch wenn noch niemand weiß, wie das Urteil am Ende ausfällt, war die Teilnahme für die Gastgeber eine ganz besondere Erfahrung.

Restaurant-Besitzer spricht Klartext

„Wir waren natürlich alle sehr aufgeregt und dabei passiert dann auch mal die eine oder andere kleinere Panne. Unterm Strich aber haben wir es sehr ordentlich hinbekommen, denke ich“, erzählt Magnus Grimm mit einem Schmunzeln der „WAZ“.

Übrigens: Gastgeber Magnus übernimmt zur Wochenmitte (Mittwoch, 2. Juli) in Gelsenkirchen das Ruder. Ob sie am Ende die begehrte Trophäe und das Preisgeld von 3.000 Euro mit nach Hause nehmen – das bleibt bis zur Ausstrahlung offen.

