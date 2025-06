Vor der Extraschicht 2025 sickert die Info durch – DAS müssen Besucher wissen

Es gilt als DAS Kulturfestival im Ruhrgebiet – die „ExtraSchicht“! Die sogenannte Nacht der Industriekultur will coole Kulissen im Pott in Szene setzen, bietet dazu noch Live-Musik mit DJs, Feuer- und Drohnenshows bis hin zu Lichtinstallationen und Führungen an sonst nicht zugängliche Orte.

Das Event findet am Samstag (28. Juni) ab 18 Uhr statt. Und wie schon in den Jahren zuvor werden wieder Tausende Besucher erwartet. Jetzt reagiert die Ruhrbahn und richtet bis in die Nacht zu Sonntag (29. Juni) einen Zusatzverkehr ein, um auch alle wieder sicher nachhause zu bringen.

Vor der Extraschicht 2025 müssen Besucher DAS wissen

Wie der Verkehrsbetrieb mitteilt, seien die Spielorte im übertragenen Sinne auch die Haltestellen, will deshalb bis 2 Uhr nachts mehr Busse und Bahnen einsetzen, um die Besuchermassen zu bedienen. Zum einen fährt der ES 1 zwischen Mülheim Hauptbahnhof über Oberhausen bis zum Hauptbahnhof Duisburg.

Auf der Strecke werden zahlreiche zusätzliche Haltestellen bedient, die auch für die ExtraSchicht relevant sind. Auch die Tram 107 wird verstärkt zwischen Essen Hauptbahnhof und Gelsenkirchen Hauptbahnhof fahren. Die VHAG Essen und Bogestra schließen sich dem an, unterstützen mit zwei Museumsstraßenbahnen für das Kultur-Event.

Kostenlose Fahrt für Kinder

Der ergänzende Fahrplan des Zusatzverkehrs hängt an den Haltestellen aus. Wer ein ExtraSchicht-Ticket hat, kann damit alle Shuttle-Busse des Events sowie für alle Fahrzeuge des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR) benutzen.

Wichtig zu wissen: In den Shuttlebussen der ExtraSchicht sind normale Fahrausweise des VRR ungültig, Tickets werden dort nicht verkauft. Kinder unter sechs Jahren können ihre Eltern kostenlos begleiten und haben freie Fahrt in den Shuttlebussen.