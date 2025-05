Japantag 2025: Wichtige Informationen! Besucher spitzen die Ohren

Am Samstag, den 24. Mai, steht Düsseldorf wieder einmal ganz im Zeichen Japans. Der Japantag ist eines der größten Events in NRW und verwandelt die Stadt am Rhein in einen Schauplatz für die japanische Kultur und Lebensart.

Japanische Sportarten, Manga und das Highlight am Ende: das Feuerwerk. Am Japantag in Düsseldorf in NRW kommt kein Besucher zu kurz. In diesem Jahr hat sich der Veranstalter übrigens etwas ganz Besonderes ausgedacht (hier mehr dazu). Kurz vor dem Start des Events erreichen Besucher außerdem noch wichtige Informationen.

Japantag 2025: Besucher aufgepasst!

Die Vorbereitungen für den Japantag 2025 stecken in den letzten Zügen, schließlich ist es schon in wenigen Tagen so weit. Auch Besucher werden ihren Tag in Düsseldorf inzwischen anfangen zu planen. Da kommen diese wichtigen Informationen gerade rechtzeitig. Denn allen voran stellen sich natürlich die Fragen: Wie erreiche ich das beliebte Event überhaupt und wo kann ich parken? Hier findest du die Antworten.

Auch interessant: Japantag 2025 steht kurz bevor – Veranstalter mit deutlicher Ansage

Wie es sich für ein Event in solch einer Größenordnung gehört, sind auch die Busse und Bahnen auf einen hohen Ansturm vorbereitet. Viele Busse und Bahnen sind am Japantag länger, häufiger sowie mit größeren Fahrzeugen unterwegs. Das sind die wichtigsten Änderungen der Rheinbahn:

Stadtbahn:

Zwischen „Hauptbahnhof“ und „Heinrich-Heine-Allee“ sowie zwischen Hauptbahnhof und Oberkassel sind bis gegen 2 Uhr Entlastungszüge (Linie „E“) im Einsatz.

Die Linien U72, U75, U77 und U78 sind bis gegen 1 Uhr, die Linien U71, U73, U76, U79 und U83 bis gegen 2 Uhr unterwegs.

Auf den Linien, U72, U75, U76 und U79 gilt anschließend der gewohnte NachtExpress-Fahrplan.

Aber Achtung: Aus Sicherheitsgründen halten die Linien U75, U76, U77 und „E“ von 22.30 Uhr bis 0.30 Uhr nicht an der Haltestelle „Tonhalle/Ehrenhof“.

Straßenbahn:

Die Linien 701, 704, 705, 706, 707, 708 und 709 fahren bis etwa 2 Uhr.

Bus:

Die Linien 726, 730, 732, 737, 754, 834 und 839 fahren bis gegen 1 Uhr und die Linien O13, SB50, 780, 782, 785 und 831 bis gegen 2 Uhr.

Auf den Linien 778, 830, NE1, NE2, NE3, NE4, NE5, NE6, NE7, NE8, DL1, DL4, DL5 und DL6 gilt der gewohnte NachtExpress-Fahrplan.

So läuft die Anfahrt mit dem Auto

Wer mit dem Auto zum Japantag kommt, kann am Düsseldorfer Flughafen parken – und zwar zu vergünstigten Preisen. Vom Parkplatz P13 läufst du nur vier Minuten bis zur U-Bahn-Haltestelle „Lohausen“, von wo aus du in 14 Minuten mit der U79 bis zur zentralen Haltestelle „Heinrich Heine“ kommst. Falls du am Airport parkst, empfiehlt sich das „Park & Ride-KombiTicket“ vom Flughafen und der Rheinbahn, mit dem du bei ausgewählten Veranstaltungen günstiger als an normalen Tagen davonkommst.

Mehr News:

Am Japantag kostet das Ticket neun Euro für eine Person, zehn Euro für zwei Personen, elf Euro für drei Personen, zwölf für vier Personen und 16 Euro für fünf Besucher. Normalerweise reichen die Preise von zehn Euro für eine Person bis zu 20 Euro für fünf Personen. Mit dem Ticket kannst du maximal acht Stunden zwischen 9 und 1 Uhr am Flughafen parken. Die Buchungsbestätigung gilt als Fahrschein am Tag der Parkplatzeinfahrt.