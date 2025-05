Japantag 2025 steht kurz bevor – Veranstalter mit deutlicher Ansage

Die Spannung bei den Fans steigt aktuell wohl ins Unermessliche. Bereits am 24. Mai ist es so weit: Der Japantag 2025 startet in Düsseldorf. Das deutsch-japanische Begegnungsfest findet bereits seit 2002 regelmäßig statt.

Auch dieses Jahr werden wieder rund 600.000 Besucher erwartet. Doch ihnen macht der Veranstalter jetzt eine deutliche Ansage. Was ist da los?

Japantag 2025 in den Startlöchern – Veranstalter lässt nun aufhorchen

Gerade erst wurde bekannt, dass der Japantag 2025 zudem noch eine Art Japanwoche bekommen soll. So werden jede Menge städtische und japanische Kultureinrichtungen dabei involviert (hier mehr dazu). Und schon flattert die nächste Nachricht herein. In einem Instagram-Beitrag von japantag_duesseldorf heißt es jetzt: „Durstig? Füll gratis dein Wasser auf!“ Die Besucher dürfen sich ein Trinkgefäß mitbringen und dieses so oft sie möchten an den kostenlosen Wasserspendern auffüllen. Was für eine gute Idee! Das sehen auch die Kommentatoren so und wünschen sich zum Beispiel eine solche Möglichkeit auf allen Großveranstaltungen.

++ Das könnte dich auch interessieren: Feuerwerk bei Japantag 2025 – Stadt reagiert auf „Rhein in Flammen“ ++

Laut Wetterbericht soll es am 24. Mai zumindest 21 Grad ohne Regen, aber dafür mit Wolken und Sonne geben. Da ist es nicht unwichtig, genügend zu trinken. Und falls du deine Flasche zu Hause vergisst, auch kein Problem: An den Getränkeständen kannst du dir gegen Pfand einen Mehrwegbecher holen.

Ideen für mehr Nachhaltigkeit

Apropos Mehrweg! Ein weiterer Instagram-Beitrag zum Japantag 2025 besagt: „Einweg ist kein Weg. Gib deinen Pfand zurück, für weniger Abfall und mehr Nachhaltigkeit.“

Hier haben wir noch mehr regionale News für dich zusammengefasst:

Die gesamte Veranstaltung setzt so auf Mehrweg- und Pfandverpackungen an allen Ständen. „So bleibt unsere Stadt rund um den Japan-Tag sauber.“