Erste Infos zum Oktoberfest 2025 machen die Runde – bei Besuchern beginnt das große Zittern

Bis zum Oktoberfest vom 20. September bis 5. Oktober 2025 ist es noch eine Weile hin. Dennoch dürften die Vorbereitungen bei dem ein oder anderen bereits beginnen. Schließlich müssen Dirndl und Lederhosen her und wer extra nach München anreist, benötigt zusätzlich dazu auch eine Unterkunft.

Das kann ganz schön teuer werden. Die steigenden Bierpreise dürften Oktoberfest-Besucher deshalb umso mehr stören. Veltins und Krombacher wollen im Herbst an der Preisschraube drehen und auch andere Hersteller denken darüber nach. Das wiederum kann sich negativ auf Besucher auswirken. Erste Infos machen jetzt die Runde.

Oktoberfest 2025: Erste Infos machen die Runde

Die Stadt München hat die Bierpreise für das Oktoberfest 2025 veröffentlicht. Demnach soll eine Maß Bier auf dem Oktoberfest in München zwischen 14,50 Euro und 15,80 Euro kosten. Im Knuffers Weinzelt liegt der Preis für einen Liter Weißbier bei 17,80 Euro.

Wer deshalb auf die Idee kommt, sich beim Oktoberfest 2025 andere Getränke zu bestellen, hat allerdings nicht unbedingt mehr Glück. Denn auch die Preise für nichtalkoholische Getränke sind ordentlich gestiegen. Demnach muss man für einen Liter Tafelwasser bis zu 15,33 Euro hinblättern. Limonade und Spezi kosten hingegen bis zu 13,60 Euro. Die gesamte Übersicht findest du hier. Doch wie sieht es bei den Mahlzeiten aus?

So kannst du Geld sparen

Was die Mahlzeiten auf dem Oktoberfest 2025 angeht, sieht es nach Angaben von „Chip.de“ nicht unbedingt besser aus. Bedeutet konkret: Für ein halbes Hähnchen wirst du je nach Anbieter schnell 20 Euro los.

Bei einer halben Schweinshaxe mit Kartoffelknödel können Kosten von knapp 27 Euro anfallen. In zahlreichen Festzelten sind die Mittagsgerichte in der Regel aber günstiger als die Speisen am Abend. Gehst du also gegen Mittag auf das Oktoberfest 2025, könntest du mit etwas Glück Geld sparen. Ob es das wert ist, muss allerdings jeder für sich selbst entscheiden.