Edeka, Rewe & Co: Wildberry und Aperol waren gestern – neuer Sommerdrink weckt Urlaubsgefühle

Wer sich im Sommer einen Drink gönnen möchte, hat die Qual der Wahl. Von Piña Colada über Mojito bis hin zu Wildberry und Spritz findet man nahezu alles in Bars und Supermärkten wie Edeka und Rewe.

Dieses Jahr kommt allerdings ein neues Getränk hinzu, dass einen echten Hype auslösen und Wildberry und Co. in den Schatten stellen könnte. Doch um welchen Sommerdrink handelt es sich dabei?

Edeka, Rewe und Co.: Das ist der neue Sommerdrink

Der neue Drink heißt Caipi Passion. Dabei handelt es sich um ein Mix-Getränk bestehend aus Passionsfruchtcider von Rekorderlig, weißem Rum, frisch gepresstem Limettensaft und Rohrzucker Sirup.

Der Passionsfruchtcider von Rekorderlig kommt aus Schweden und ist hierzulande beispielsweise bei Edeka und Rewe erhältlich. „Beim Entwickeln unseres Sommerdrinks stand die Ausgewogenheit im Fokus. Wir wollten einen Geschmack kreieren, der süß, aber nicht schwer, frisch, aber nicht beißend ist“, erklärt Niclas Andersson von Rekorderlig.

So stellst du Caipi Passion her

Der Sommerdrink soll nicht nur durch seinen Genuss, sondern auch durch Ästhetik überzeugen. Um Getränke für vier Personen zu kreieren, benötigst du:

2 x Rekorderlig Passionsfruchtcider (2 x 330 ml)

100 ml Limettensaft (am besten frisch gepresst)

100 ml Bacardi weißer Rum

50 ml Monin Zuckersirup

1 Limette, in 8 Wedges geschnitten

Fruchtfleisch von 1 Passionsfrucht

Tipp: Sollte es Produkte dieser Marken nicht geben, bieten sich in der Regel auch Alternativen an.

Zunächst befüllst du den Boden einer Karaffe oder eines Bowlengefäßes mit Eiswürfeln, gibst dann Sirup, Rum, Limettensaft und Cider hinzu. Danach geht es bereits an das Umrühren und Dekorieren. Dafür bieten sich beispielsweise Limette, Minze, Beeren oder Blumen an. Caipi Passion verspricht damit einen Sommerdrink wie im Urlaub. Ob es sich in Deutschland langfristig etablieren wird und tatsächlich so gut ankommt, bleibt allerdings abzuwarten.