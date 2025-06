Edeka, Aldi und Co: Nachricht macht die Runde – Kunden sollten von diesem Produkt die Finger lassen

Die Grillsaison startet, und viele greifen zu Kräuterbaguettes aus dem Kühlregal. Öko-Test untersuchte elf Produkte von Edeka, Aldi und Co. Die Preise lagen zwischen 99 Cent und 2,79 Euro.

Kunden von Edeka, Aldi und Co. sollten besonders von einem Produkt lieber die Finger lassen!

Kräuterbaguettes im Test: Edeka, Aldi und Co. überraschen

Vier Kräuterbaguette-Produkte erhielten die Bestnote „sehr gut“, sechs weitere wurden mit „gut“ bewertet. Was auffiel: Günstige Eigenmarken überzeugten besonders die Tester.

Das „Klassik Baguette Kräuter-Butter“ von Meggle schnitt mit „ausreichend“ am schlechtesten ab. Es zeigte mehrere Mängel, darunter Spuren von fünf Pestiziden. Generell enthielten alle getesteten Produkte Spuren des Wachstumsregulators Chlormequat. Laut Öko-Test seien die Konzentrationen zwar nicht akut giftig, doch mögliche Wechselwirkungen mehrerer Pestizide seien kaum erforscht.

In einer aktuellen Studie wird ein Zusammenhang zwischen sogenannten Pestizid-Cocktails und Parkinson vermutet. Positiv bewerteten die Tester, dass in keinem Produkt Glyphosat gefunden wurde. Neben den Pestiziden fiel auch ein zu hoher Salzgehalt negativ auf. Drei Produkte überschritten die kritische Grenze von 1,2 Gramm Salz pro 100 Gramm.

Salzgehalt und Qualität bei Edeka, Aldi und Co.

Das Meggle-Baguette, das „Block House Brot Kräuterbutter Art“ sowie das „Wonnemeyer Kräuterbaguette“ von Aldi hatten besonders hohe Salzwerte. Experten warnen, dass ein hoher Salzkonsum das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen kann. Zudem kritisierten die Tester den Einsatz natürlicher Aromen, wie sie Meggle verwendet. Diese seien unnötig, da Weizenmehl, Butter und Kräuter ausreichen sollten.

Laut Öko-Test täuschen solche Aromen oft über die fehlende Qualität natürlicher Zutaten hinweg. Der Test zeigte auch, dass teure Markenprodukte nicht automatisch bessere Qualität bieten. So landeten teurere Artikel von Edeka, Aldi und Co. nicht an der Spitze des Rankings. Gute Baguettes gibt es bereits unter den günstigen Eigenmarken.

Hier eine Übersicht:

Lidl: Chef Select Kräuterbaguette, 0,99 Euro, Note: sehr gut

Rewe: Ja! Kräuterbutterbaguette, 0,99 Euro, Note: sehr gut

Kaufland: K-Classic Baguette mit Kräuterbutterzubereitung, 0,99 Euro, Note: sehr gut

Norma: Landfein Kräuterbaguette, 0,99 Euro, Note: sehr gut

Block House Brot Kräuterbutter Art, 2,79 Euro, Note: gut

Netto: Genusswelt Kräuterbaguette, 0,99 Euro, Note: gut

Edeka: Gut & Günstig Kräuterbaguette, 0,99 Euro, Note: gut

Jeden Tag Baguette Kräuter, 0,99 Euro, Note: gut

Penny: Ready Kräuterbaguette, 0,99 Euro, Note: gut

Aldi: Wonnemeyer Kräuterbaguette, 0,99 Euro, Note: gut

Meggle Klassik Baguette Kräuter-Butter, 1,69 Euro, Note: ausreichend

Die Ergebnisse verdeutlichen, dass ein hoher Preis nicht zwingend für hochwertige Produkte steht. Verbraucher können bei Kräuterbaguettes von Edeka, Aldi und Co. günstig und dennoch qualitativ gut einkaufen. Die Testergebnisse bieten Orientierung für die nächste Grillparty, bei der Kräuterbaguettes nicht fehlen dürfen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.