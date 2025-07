Diese Limos bei Rewe, Aldi und Co. fallen durch – Kunden sollten sich Risiken bewusst sein

Sich mal ein kühles Erfrischungsgetränk bei Rewe, Aldi und Co. zu gönnen, gehört für viele im Sommer dazu. Vor allem Zitronen- oder Orangenlimonaden sind da besonders beliebt. Doch nicht immer sind diese Getränke so gut, wie sie aussehen.

Denn die Stiftung Warentest testete 29 Zitruslimonaden auf Geschmack, Schadstoffe und Zucker. Darunter tragen vier Produkte tragen ein Bio-Siegel, acht enthalten Süßstoff. Fünf geschulte Tester nahmen diese unter die Lupe und bewerteten anonymisierte Proben vor allem sensorisch. Daneben prüften sie auch Verpackung, Deklaration und Schadstoffgehalte. Einige dieser Marken bieten auch Rewe, Aldi und Co. an.

Schwächen bei Geschmack und Schadstoffe

Wie „rtl.de“ nun berichtet, erreichten drei Limonaden das Qualitätsurteil „gut“, darunter Fritz-Limo Orange (3,72 €/Liter). Sie überzeugte sensorisch und erhielt die Note „1“. Viele Produkte mit Geschmacksrichtungen wie Orange und Zitrone landeten im Mittelfeld mit „befriedigend“. Problematisch bleibt häufig der hohe Zuckergehalt, auf den auch Rewe, Aldi und Co. achten sollten.

+++Rewe, Edeka & Co.: Hier tricksen die Supermärkte – was du wissen solltest+++

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Die schlechteste Limo im Test ist Paulberger Lemon von YouTuber iCrimax (4,36 €/Liter) mit der Note „4,1“. Laut „rtl.de“ hat sie zwar wenig Zucker, ist geschmacklich jedoch enttäuschend. Fanta Orange (0,70 €/Liter) von Coca-Cola erreicht nur „befriedigend“. Hier fielen besonders hohe Chloratgehalte negativ auf.

Hier müssen Kunden aufpassen

Stiftung Warentest rechnete die Chloratbelastung durch Fanta Orange für Kinder. Ein halber Liter deckt 50 % der täglich tolerierbaren Menge. Zu viel Chlorat kann langfristig die Jodaufnahme hemmen und die Schilddrüse schädigen. Andere Anbieter wie Rewe, Aldi & Co. zeigen, dass weniger Chlorat möglich ist.

Mehr Themen:

Coca-Cola erklärte: „Fanta Orange und Fanta Orange Zero […] sind absolut unbedenklich.“ Beide Varianten erfüllen die chloratbezogenen Vorgaben Deutschlands und der EU. Dennoch sollten Kunden von Rewe, Aldi und Co. womöglich zweimal schauen, welche Limo in ihrem Einkaufswagen landet.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.