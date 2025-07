Wirbel um neues Produkt bei Rewe, Edeka und Co. – Kunden können es nicht übersehen

Der Schokoladenmarkt steht vor großen Herausforderungen: Steigende Rohstoffkosten und verändertes Kaufverhalten setzen Hersteller wie Mondelez unter Druck. Während Kunden von Rewe, Edeka und Co. zunehmend auf das Preis-Leistungs-Verhältnis achten, suchen Unternehmen nach neuen Strategien, um Absatzzahlen stabil zu halten.

Milka setzt da nun an und sorgt mit neuen Mini-Tafeln für Aufsehen. Mondelez reduzierte zwar kürzlich die Standardtafeln von 100 g auf 90 g – gleichzeitig stieg der Preis um 50 Cent auf 1,99 Euro. Doch das Unternehmen reagiert nun auf die zunehmende Kritik. In den Märkten von Rewe, Edeka und Co. ist es auch schon bald zu sehen …

Rewe-Kunden werden es an der Kasse bemerken

Im Juni reagierte Milka auf sinkende Absätze und führte ein neues 190-Gramm-Format ein. Jetzt folgt noch eine neue Version der beliebten Schokolade: eine 45-Gramm-Tafel für 99 Cent. Diese richtet sich an Spontankäufer und findet Platz an Supermarktkassen, darunter auch bei Rewe und Edeka.

Laut der „Lebensmittel Zeitung“ möchte Mondelez mit den Mini-Tafeln das Geschäft an stark frequentierten Orten wie Kassen beleben. Branchenbeobachter betonen die „angespannte“ Lage im Schokomarkt. Rewe und Edeka berichten ebenfalls von sich wandelnden Kaufgewohnheiten. Besonders Premium-Produkte verursachen steigende Umsätze trotz sinkender Mengen.

Der deutsche Schokoladenmarkt verzeichnet laut Nielsen bis Juli 10,4 Prozent Absatzverlust, aber einen 20-prozentigen Umsatzzuwachs. Selbst Marktführer Milka verlor 6,6 Prozent Absatz. Doch das Unternehmen schneidet besser ab als viele Konkurrenten. Rewe und Edeka bieten Milka-Produkte weiterhin an und folgen damit den Markttrends.

