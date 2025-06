Rewe und Edeka: Kunden kaufen ein – beim Blick in die Tüte fallen sie aus allen Wolken

Du liebst asiatische Gerichte und bist ein echter Sushi-Fan? Dann dürften dir in einigen Filialen von Rewe und Edeka die Eat Happy Standorte ins Auge gesprungen sein. Deutschlandweit gibt es mittlerweile über 2.000 Stück, die Gerichte von klassischem Sushi bis hin zum Snacks anbieten.

Das Shop-in-Shop-Konzept ermöglicht es Kunden von Rewe, Edeka und Co., asiatische Gerichte zu organisieren, ohne nach ihrem Einkauf noch zum Restaurant zu fahren. Köche vor Ort bereiten Sushi-Kreationen täglich frisch vor den Augen der Kunden zu. Doch beim Blick auf bestimmte Produkte fallen Kunden aus allen Wolken.

Rewe und Edeka: Kunden überrascht bei diesem Anblick

Eat Happy bietet Kunden von Rewe und Edeka und Co. auch sogenannte Retter-Tüten zum rabattierten Preisen an. In den Tüten befinden sich Produkte vom Vortag. „Aufgrund der hohen Qualität der Zutaten und der frischen Zubereitung ist das Sushi nach wie vor haltbar und für den Verzehr geeignet“, informiert das Unternehmen auf seiner Website.

Durch den Verkauf könne man aufs Jahr gerechnet bis zu 2,4 Millionen Sushi-Boxen vor der Entsorgung retten. Kunden profitieren ebenfalls – denn sie können ordentlich Geld sparen.

Kunden fallen aus allen Wolken

Eine Retter-Tüte von Eat Happy kostet bei Rewe, Edeka und Co. 9,99 Euro. Der tatsächliche Warenwert variiert je nach Inhalt.

Nach Angaben von „Ruhr24“ schwärmen Kunden auf Facebook: „Hatten auch mal das Glück, 10 Euro und einen Wert von 46 Euro…“ und „Warenwert 24 Euro, bezahlt ebenso 10 Euro – was sooo happy über diese Tüte.“ Viele Kunden dürften bei diesem Ersparnis überrascht sein und. Doch die Erfahrungen sind nicht alle positiv.

Rewe und Edeka: Nicht alle Kunden sind begeistert

„Ich hab die so oft schon geholt und immer war der Fisch schlecht und ich musste sie wegwerfen“ zitiert das Portal eine Tiktok-Userin. Auch andere Nutzer scheinen skeptisch, was die Haltbarkeit angeht. Ob sich der Kauf einer rabattierten Retter-Tüte bei Rewe, Edeka und Co. letztendlich lohnt oder nicht, muss allerdings jeder Kunde selbst entscheiden.