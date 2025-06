Rewe, Lidl und Co.: Der nächste Preis-Wahnsinn steht an! Wird das Bier zum Luxusprodukt?

Bierliebhaber müssen sich auf steigende Preise einstellen: Krombacher und Veltins erhöhen im Herbst 2025 die Preise für Flaschen- und Fassbier. Gastronomie sowie Handel, darunter auch Rewe, Lidl und Co., sind gleichermaßen betroffen.

Trotz dieser Entwicklung locken Händler mit starken Aktionspreisen, um Kunden zu gewinnen.

Preisaktionen bei Rewe, Lidl und Co.

Krombacher bleibt laut „Inside“-Magazin Deutschlands meistgetrunkene Biermarke, gefolgt von Bitburger und Veltins. Ob andere große Brauereien mit einer Preiserhöhung nachziehen, ist unklar. Offen bleibt auch, ob Rewe, Lidl und Co. die Preissteigerungen vollständig an ihre Kunden weitergeben. Verbraucher profitieren aktuell noch von attraktiven Sonderangeboten.

Konkret bleiben genaue Angaben zum Preisanstieg aus. Branchenkenner erwarten jedoch etwa einen Euro mehr pro Bierkasten. Krombacher erhöht ab Oktober 2025 auch Preise für Schweppes und verweist auf gestiegene Kosten. Rewe, Lidl und Co. müssen nun entscheiden, wie sie reagieren. Zuletzt hatte Krombacher im Frühjahr 2023 die Preise angehoben.

Was Rewe, Lidl und Co. jetzt planen

Auch Veltins hebt ab Oktober 2025 Preise für Flaschen- und Fassbier an. Der Fokus liegt auf der Gastronomie. Hingegen versuchen Rewe, Lidl und Co. weiterhin mit Sonderaktionen, ihre Bierkunden zu halten. Marktforscher beobachten eine hohe Anzahl an aggressiven Rabattangeboten, die teils deutlich unter Normalpreisen liegen.

Rund zwei Drittel der Pilsmarken-Käufer greifen bei Rabatten zu. Standard- und Sonderpreise driften zunehmend auseinander, beobachten Marktforscher. Während Aktionspreise stabil blieben, stiegen Regalpreise in den letzten Jahren stark an. Trotz geplanter Bierpreiserhöhungen könnten Rewe, Lidl und Co. mit neuen Aktionen weiterhin preisbewusste Kunden anlocken. (mit dpa)

