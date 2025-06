Rewe, Edeka & Co.: Kunden vollkommen ahnungslos – was wirklich an der SB-Kasse abgeht

Vor kurzem ging ein TikTok-Video aus einem Edeka-Markt in Regensburg viral. Es zeigte, wie ein Ladendetektiv im Hinterzimmer Kunden an den SB-Kassen überwacht. Sensoren erfassen die Artikel, die Kunden an der Kasse scannen.

Tomatolix, der das Video hochlud, kommentierte: „Ich hätte nicht gedacht, dass Self-Check-Out-Kassen so krass überwacht werden.“

Überwachung zunehmend auch bei Rewe, Edeka & Co.

Frank Horst vom Handelsforschungsinstitut EHI erklärt laut „wetterauer-zeitung.de“, dass SB-Kassen oft stärker überwacht werden. Im Durchschnitt gibt es dort 30 Prozent mehr Verluste als an regulären Kassen. Während einige Supermärkte wie Edeka und Rewe sogar mit Ladendetektiven arbeiten, setzen die meisten lieber auf automatisierte Ausgangs-Gates als Diebstahlschutz.

++ Rewe: Jetzt kommt alles ans Licht – Mitarbeiter packt interne Geheimnisse aus ++

Die neuen Gates variieren in ihrer Funktion. Manche öffnen automatisch, andere erst nach Vorlage eines Zahlbelegs. Systeme wie „Sesame“ von ITAB erkennen dank Künstlicher Intelligenz, ob Kunden tatsächlich bezahlt haben. Diese Technik trackt die Kunden bis zum Ausgang, ohne Gesichtsmerkmale zu erfassen. Gesichtsmasken stören die Sensorerkennung ebenfalls nicht.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Rewe, Edeka & Co. testen neue Systeme

Klaus Schmid von der Firma ITAB erklärt: „Wir benutzen einen Sensor, der sowohl die Körpergröße als auch die Körperform erfasst.“ Er betont, dass diese Daten nur kurz gespeichert werden. Das System „Sesame“ ist schon in 200 Unternehmen wie Baumärkten oder Supermärkten im Einsatz. Auch Discounter, darunter Rewe, prüfen die Einführung.

Rewe, Edeka & Co. setzen zunehmend auf innovative Technologien, um Verluste zu reduzieren. Systeme wie „Sesame“ könnten bald flächendeckend zum Einsatz kommen. Kunden sollen so besser erfasst werden, ohne ihr Privatleben stark zu beeinträchtigen. Dennoch bleibt fraglich, wie diese Entwicklungen beim Einkaufen aufgenommen werden.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.