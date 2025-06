Nach Edeka jetzt auch Rewe – beliebte Produkte kehren zurück ins Regal

Nach monatelanger Funkstille herrscht plötzlich Bewegung im Streit zwischen Frühstücksgranaten und Supermarktriesen: Frosties, Smacks und Co. standen auf der Kippe, Kunden waren genervt, die Regale blieben bei Rewe, Edeka & Co. leer.

Doch jetzt gibt es eine überraschende Kehrtwende – mit einem Deal, der für alle Beteiligten eine wichtige Rolle spielt.

Edeka zieht Rewe mit

Nach monatelangen Verhandlungen kehren Kellogg’s-Produkte wie Frosties, Smacks und Cornflakes zurück in die Regale von Rewe. „Die Lebensmittel Zeitung“ berichtete erstmals darüber, Kellanova bestätigte laut der „Lebensmittelzeitung“ das Comeback. Ab Juli sind die Produkte wieder erhältlich. Zuvor waren sie seit Herbst nicht mehr im Sortiment, weil die Gespräche zwischen Rewe und Kellanova monatelang stagnierten.

Kellanova forderte höhere Preise, doch Edeka und Rewe lehnten ab und strichen die Kellogg’s-Produkte aus ihrem Sortiment. Der Boykott traf Kellanova hart: Umsatzverluste im zweistelligen Prozentbereich waren die Folge. Die Eigenmarken von Rewe konnten die ausgelisteten Artikel nicht ersetzen. Edeka einigte sich zuerst mit Kellanova, Rewe zieht nun nach.

Strategischer Rückzug bei Edeka und Co.

Die Situation für Kellanova war offenbar äußerst angespannt. Ein interner Brief von Oliver Bruns, Chef der Kellogg’s Deutschland GmbH, macht das deutlich. Er schrieb an Edeka: „Wir bedauern das Ergebnis unserer Gespräche im Jahr 2023 und die vorübergehende Einstellung unserer Lieferungen an Ihre Märkte sehr.“

Die Rückkehr der Produkte zeigt, wie wichtig die Partnerschaften mit Edeka und Rewe für Kellanova sind. Der Marktverlust bedrohte die Position des Unternehmens in Deutschland.

Die Wiederaufnahme der Geschäftsbeziehungen mit beiden Supermarktketten könnte nun eine finanzielle Erholung bringen – zum Vorteil aller Beteiligten.

