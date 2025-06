Tatort Sendetermine: An DIESEN Tagen laufen die Krimis im Juli 2025 in der ARD

Tatort-Fans aufgepasst! Auch 2025 heißt es sonntags um 20.15 Uhr Tatort-Zeit. Die Erstausstrahlungen und Wiederholungen solltest du nicht verpassen.

Tatort gehört fast zu einem deutschen Kulturgut. Immer sonntags im Ersten um 20.15 Uhr geht für euch ein Ermittler-Team auf Spurensuche. 2025 darfst du dich auf spannende neue Erstausstrahlungen freuen. Insgesamt 25 Teams aus allen Bundesländern, Österreich und der Schweiz decken für dich die spannendsten Fälle auf. Sonntags auf der Couch mit den Lieblingssnacks und den Liebsten auf der Couch Tatort schauen. Darauf fieberst du doch bestimmt bereits hin. Das Warten hat endlich ein Ende. Wir zeigen dir, wann und wo die Tatort-Kommissare auf Verbrecherjagd gehen. Wir beziehen uns dabei auf die Angaben des Ersten Deutschen Fernsehens und halten dich nur über die aktuellen Tatort-Sendetermine in der ARD um 20.15 Uhr auf dem Laufenden. Andere Sendetermine und Wiederholungen in den dritten Sendern berücksichtigen wir nicht.

Tatort im Juli 2025

Die aktuellen Tatort-Ausstrahlungstermine im Juli:

06. Juli: Ausfall wegen UEFA Frauen-Europameisterschaft

13. Juli: Ausfall wegen UEFA Frauen-Europameisterschaft

20. Juli: Tatort: Das Mädchen, das allein nach Haus‘ geht (Wiederholung 2022)

27. Juni: Tatort: Katz und Maus (Wiederholung 2022)

Der nächste „Tatort: Das Mädchen, das allein nach Haus‘ geht“

Aus der Spree wird eine Leiche geborgen. Wenig später wird Nina Rubin von einer jungen Frau verfolgt. Julie Bolschakow kannte den Toten und bittet Rubin um Hilfe. Ihr Mann Yasha ist ein führendes Mitglied der russischen Mafia. Der Schutz der Zeugin und die Ermittlungen im kriminellen Umfeld der Familie stellen Rubin und Karow in ihrem letzten gemeinsamen Fall vor ungeahnte Herausforderungen.

Aus der Spree wird eine männliche Leiche ohne Kopf geborgen, deren Identität schwer zu ermitteln ist. Wenig später wird Nina Rubin (Meret Becker) von einer jungen Frau verfolgt. Julie Bolschakow (Bella Dayne) erzählt der Kommissarin, dass sie Zeugin eines Mordes geworden ist und bittet Rubin um polizeilichen Schutz. Sie kannte den Toten aus der Spree, er hatte ihr offenbart, dass ihr Mann Yasha (Oleg Tikhomirov) ein führendes Mitglied der russischen Mafia in Berlin ist.

Rubin beschließt, der jungen Frau zu helfen, und weiht die Kriminaldirektorin (Nadeshda Brennicke) ein. Die will Julie in ein Zeugenschutzprogramm aufnehmen, wenn diese im Gegenzug belastendes Material über ihren Ehemann vorlegen kann. Der Kontakt zu Julie bringt Rubin jedoch in ein Dilemma, weil sie fortan Karow (Mark Waschke) aus den Ermittlungen heraushalten muss, um die junge Frau nicht zu gefährden. Karow ermittelt die Identität des Toten, spürt aber mehr und mehr, dass seine Kollegin ihm Dinge verheimlicht. Vertrauen war von Anfang an ein heikles Thema zwischen den beiden und Rubins Verhalten verletzt Karow – zumal sie sich auch privat nähergekommen sind. Umso mehr bricht das alte Problem nun wieder auf. Wird es Nina Rubin in ihrem letzten Fall gelingen, Julie aus den Fängen ihrer kriminellen Familie zu befreien?

Das sind die Sendetermine der Erstausstrahlungen und Wiederholungen vom Tatort im Juni. Weitere Ergänzungen folgen.