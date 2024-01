Tatort Kommissare und Kommissarinnen: DIESE Schauspieler gehen für die ARD auf Verbrecherjagd

Für die ARD gehen seit vielen Jahren einige Kommissare auf Verbrecherjagd. Diese Schauspieler stecken hinter den Kommissaren.

Über 50 Jahre und über 100 verschiedene Ermittler später ist der Tatort immer noch die quotenstärkste TV-Show in Deutschland. Laut „prisma.de“ schauen rund zehn Millionen Menschen wöchentlich den Tatort. Neben den spannenden Storylines sind die Kommissare und Kommissarinnen auch ein Grund für die hohen Einschaltquoten.

Aktuell setzt sich die Tatort-Szene aus 24 Ermittler-Teams und 56 Kommissaren zusammen. Wer hinter den Rollen steckt und was sonst noch interessantes über die Ermittler zu erfahren gibt, erfahrt ihr in diesem Artikel. Wir beziehen uns auf Angaben des Ersten Deutschen Fernsehens.

Tatort-Kommissare Münster

Los geht es im Westen, ganze vier Teams gehen hier auf Verbrecher-Jagd. Wir starten mit dem beliebtesten Ermittler-Duo. Laut prisma.de sind Frank Thiel, verkörpert von Axel Prahl und Professor Karl-Friedrich Boerne, gespielt von Jan Josef Liefers das Lieblings-Tatort-Duo. Beide sind seit 2002 Teil des Tatort-Teams. Die beiden sind nicht nur Kollegen, sondern auch Nachbarn. Frank Thiel der ruhigere Pol, aber dafür ganz schön ehrgeizig. Er ist von Hamburg nach Münster gezogen und fährt immer mit dem Fahrrad, da er keinen Führerschein hat. Das komplette Gegenteil ist Rechtsmediziner Karl-Friedrich Boerne, der kein Kommissar ist. Der Professor meint immer alles zu wissen und umgibt sich von purem Luxus. Luxusauto, Golf spielen und ein Essens-Liebhaber. Unterschiedlicher könnten die Beiden kaum sein.

Axel Prahl und Jan Josef Liefers, das Tatort Duo aus Münster Foto: IMAGO/Sven Simon

Tatort-Kommissare Köln

Weiter geht es nach Köln. Hier ermittelt das Kommissar-Duo Max-Ballauf und Freddy Schenk. Beide sind seit 1997 Teil des Tatort-Teams. Hinter Kommissar Max Ballauf steckt der Schauspieler Klaus J. Behrendt. Er war vor dem Kommissariat in Köln für die Drogenfahndung in Florida zuständig. Er verkörpert einen typischen Sunnyboy, ist jedoch Single. An seiner Seite ist Freddy Schenk, er wird gespielt von Dietmar Bär. Er ist ein Arbeitstier und Familienmensch, beides unter einem Hut ist manchmal schwierig für ihn, aber machbar. Er trägt zu eleganten Anzügen meistens Sportschuhe und ein Herz aus Gold.

Tatort-Kommissare Dortmund

Das Trio aus Dortmund wird bald zum Duo. Jan Pawlak, gespielt von Rick Okon ist aktuell noch Hauptkommissar im Ermittler-Team. Er ist seit 2018 dabei, die letzte Folge mit ihm wird im Februar 2024 ausgestrahlt. Ein weiterer Teil ist Hauptkommissar Peter Faber, verkörpert durch Jörg Hartmann. Er ist seit 2012 Teil des Tatorts. Faber ist depressiv, da seine Frau und Kind bei einem Autounfall verstorben sind. Seine Arbeit als Kommissar ist das Einzige, was in hält. Vervollständigt wird das Dortmunder-Team durch die Hauptkommissarin Rosa Herzog. Sie von durch Stefanie Reinsperger gespielt und ist 2021 als Neuzugang ins Team gekommen. Das Dortmunder Trio ermittelt gelegentlich mit dem Kommissariat in München zusammen.

Jörg Hartmann, Stefanie Reinsperger und Rick Okon – Das Dortmunder Tatort Team. Foto: IMAGO/Future Image

Kommissar Faber ermittelt auch mit Kommissarin Martina Bönisch zusammen. Sie ist seit 2012 im Team und wird von Anna Schudt gespielt. Sie ist sehr zuverlässig und zielstrebig. Hinzu kommt Oberkommissarin Nora Dalay (Aylin Tezel).

Tatort-Kommissare Frankfurt

Es geht nach Hessen, genauer gesagt nach Frankfurt. Hier ermitteln Anna Janneke und Paul Brix. Beide Schauspieler sind seit 2015 dabei. Anna Janneke ist Hauptkommissarin und wird von Margarita Broich dargestellt. Sie hat eine gute Menschenkenntnis und schafft es durch sie hindurchzublicken. Dazu hat sie ihre ganz eigenen Ermittlungsmethoden, manche finden diese komisch – Anna schafft es aber dadurch unzählige Fälle aufzuklären. An ihrer Seite steht Hauptkommissar Paul Brix. Er ist ein Adrenalinjunkie und war Tablettensüchtig. Er schafft es durch seinen Ehrgeiz jeden Täter zu überführen.

Wolfram Koch und Margarita Broich. Das Tatort Team aus Frankfurt. Foto: imago/Future Image

Tatort-Kommissare Wiesbaden

Weiter nach Wiesbaden zum LKA-Ermittler Felix Murot, gespielt von Schauspieler Ulrich Tukur. Murot hat viele Facetten, die dem ein oder anderen ab und zu aufstoßen. Er ist charmant, düster und einfühlsam zugleich. Er muss mit einem Gehirntumor leben, ihn hat er „Lilly“ getauft. Seit der Diagnose ist er noch direkter geworden und distanziert sich von allem und jedem, was nicht in sein Leben passt.

Tatort-Kommissare Ludwigshafen

Es geht ins Bundesland Rheinlandpfalz. Hier gehen gleich zwei Teams auf Verbrecherjagd. Starten wir in Ludwigshafen bei den Hauptkommissarinnen Odenthal und Stern. Lena Odenthal wird seit 1989 von Schauspielerin Ulrike Folkerts verkörpert. Harte Schale, weicher Kern – diese Aussage passt besonders zu ihr. Eine Hauptkommissarin mit Biss und Furchtlosigkeit. Sie setzt sich immer für die Schwächeren ein und hasst es, wenn ein Mensch zu Unrecht zu Schaden kommt. Mit ihr geht seit 2014 Johanna Stern, alias Lisa Bitter auf Verbrecherjagd. Die Beiden mussten sich erst beschnuppern, sind mittlerweile aber ein eingespieltes Team.

Ulrike Folkerts und Lisa Bitter. Das Tatort Team aus Ludwigshafen. Foto: imago images/Future Image

Tatort-Kommissare Mainz

Hauptkommissarin Ellen Berlinger hat ins Freiburg ermittelt, nach dem Tod ihrer Mutter wechselt sie zur Dienstelle nach Mainz und geht jetzt dort dem Verbrechen auf die Spur. Sie ist eine taffe Frau und ermittelt mit ihrem Kollegen Martin Rascher zusammen. Ellen Berlinger wird seit 2016 von der Schauspielerin Heike Makatsch verkörpert.

Tatort-Kommissare Saarbrücken

Als letzte Bundesland im Westen geht es ins Saarland, in die Hauptstadt Saarbrücken. Hier ermittelt ein Quartett. Der erste Part ist Hauptkommissar Adam Schürk. Er hat in seiner Vergangenheit Gewalt und Enttäuschung zu spüren bekommen, das hat ihn charakterlich aber wenig verändert. Er weiß trotzdem seine Mitmenschen zu schätzen und klärt alle Fälle ohne Vorurteile auf. Daniel Sträßer spielt die Rolle seit 2019. Als Nächstes im Team ist Hauptkommissar Leo Hölzer. Er ist anders als Adam sehr von seiner Vergangenheit beeinflusst und muss erst lernen wieder zu vertrauen. Leo muss versuchen öfter auf sein Herz zu hören und sich nicht schnell von der Vergangenheit einschränken zu lassen. Leo Hölzer wird seit 2019 durch Vladimir Burlakov dargestellt. Die beiden Hauptkommissare haben 2022 zwei weibliche Kollegen bekommen. Ines Marie und Brigitte Urhausen spielen die Hauptkommissarinnen Pia Heinrich und Esther Baumann. Zu viert bilden sie ein starkes, eingespieltes Team.

Tatort-Kommissare München

Im Süden starten wir mit den Teams in Bayern. Hier schauen wir nach München. In der Hauptstadt gehen Batic und Leitmayr mit Kalli Hammermann dem Bösen auf die Spur. Ivo Batic und Franz Leitmayr sind seit 1991 ein eingespieltes Team. Miroslav Nemec spielt den Hauptkommissar Ivo Batic. Seine Rolle ist ein Familienmensch ohne Familie in Deutschland, er kommt ursprünglich nämlich aus Kroatien. Er hört bei Ermittlungen auf seinen Instinkt und trotz seiner lieben Art kann er manchmal auch einen stärkeren Ton an den Tag legen.

Seit über 30 Jahren an seiner Seite ist Hauptkommissar Franz Leitmayr. Der männliche Kommissar wird von Udo Wachtveitl verkörpert. Bei Leitmayr steht die Arbeit immer an erster Stelle. Er besitzt ein Gerechtigkeitsempfinden und geht auch so an seine Ermittlungen. Seine harmonische Art stellt er zur Seite, sobald er Ungerechtigkeit riecht. Das Team komplett macht Kalli Hammermann. Er ist seit 2014 fester Bestandteil des Teams. Der Kriminalkommissar wird von Ferdinand Hofer gespielt. Er hat ein entspanntes Mundwerk und siezt seine beiden Kollegen, diese duzen ihn jedoch. Manchmal wird das Münchener Team aus Dortmund von Faber und Bönisch unterstützt.

Udo Wachtveitl und Miroslav Nemec. Das Tatort Team aus München. Foto: imago/Future Image

Tatort-Kommissare Franken

Das zweite Team in Bayern ist ein Quartett und ermittelt in Franken. Alle vier sind seit 2015 ein eingespieltes Team. Erste Hauptkommissarin ist Paula Ringelhahn, alias Dagmar Manzel. Sie hat ein loses Mundwerk, was die Kommissarin oftmals in Schwierigkeiten bringt. Ringelhahn ist taff und provokativ. Gemeinsam mit ihrem Kollegen Voss leitet sie die überregionale Mordkommission. Felix Voss ist von Zweifeln geprägt, trotzdem ist er emphatisch und entschlossen das Richtige zu tun. Gespielt wird der Hauptkommissar von Fabian Hinrichs. Dritte im Bunde ist die Kommissarin Wanda Goldwasser. Sie unterstützt die beiden Hauptkommissare mit ihrer charmanten Art bei der Verbrecherjagd. Hinter Goldwasser steckt die Schauspielerin Eli Wasserscheid. Das Quartett komplett macht Michael Schatz, er unterstützt das Team als Leiter der Spurensicherung. Matthias Egersdörfer versteckt sich hinter dem treffsicheren Leiter.

Tatort-Kommissare Stuttgart

Das zweite Bundesland im Süden ist Baden-Württemberg. Hier sind ebenfalls zwei Ermittler-Teams im Einsatz. Zuerst geht es in die Hauptstadt nach Stuttgart. Hier ermittelt das männliche Kommissar-Duo Lannert und Bootz. Die Beiden sind seit 2008 ein eingespieltes Team. Richy Müller geht als Thorsten Lannert auf Verbrecherjagd. Der ehemalige verdeckte Ermittler hat einen Haufen an Selbstdisziplin und Lebensfreude. Die Jahre auf der Straße haben ihn geprägt und ihm fällt es schwer Menschen auf Anhieb zu vertrauen. An seiner Seite ist Felix Klare, Kommissar Sebastian Bootz, ein Mann, der häufig wegen seiner Lässigkeit unterschätzt wird. Er braucht immer einen gewissen Überblick über die Dinge.

Richy Müller und Felix Klare. Das Tatort Team aus Suttgart. Foto: imago stock&people

Tatort-Kommissare Schwarzwald

Weiter im Süden geht es in den Schwarzwald. Das männliche/weibliche Hauptkommissar Duo Berg und Tobler sind seit Beginn 2016 ein unschlagbares Team. Hinter den Kommissaren stecken die Schauspieler Hans-Jochen Wagner und Eva Löbau.

Tatort-Kommissare Berlin

Wir beginnen in unserer Hauptstadt. In Berlin ermitteln Karow und Bonrad. Robert Karow, gespielt von Mark Waschke, war eigentlich ein Einzelgänger, bis er zusammen mit Susanne Bonrad ermitteln soll. Zuvor verstarb seine Liebe und Kollegin Rubin bei einem Einsatz. Karow ist ein schneller, logischer Denker, den das große Ganze interessiert. Er kann jedoch schlecht vertrauen, hat dafür aber einen guten Sinn für Humor. Das verbindet ihn auch mit seiner Kollegin, der weiblichen Hauptkommissarin Susanne Bonrad. Sie pflegt ebenfalls einen Sinn für Humor. Dazu ist sie immer auf der Suche nach der Wahrheit. Was andere auf ihrem Weg von ihr Denken ist ihr schlichtweg egal. Zusammen ermitteln die Beiden seit 2023. Karow ist bereits seit 2015 Teil des Berliner Teams.

Tatort-Kommissare Weimar

In Weimar ermitteln Dorn und Lessing. Hauptkommissarin Kira Dorn wird seit 2013 von Nora Tschirner gespielt. Sie liebt Krimis ein Leben lang und wollte immer zur Kriminalpolizei. Sie hat einen großen Biss und Engagement Fälle aufzuklären. Ihr Teamkollege Lessing und sie beweisen eine große Teamfähigkeit. Lessing fehlt es an Empathie, ist dafür aber stets optimistisch und positiv mit einem großen Ohr für jeden. Er wird seit 2013 von Christian Ulmen gespielt.

Nora Tschirner und Christian Ulmen. Das Tatort Team aus Weimar. Foto: imago/STAR-MEDIA

Tatort-Kommissare Dresden

Das Trio im Osten sitzt in Dresden. Die Hauptkommissarinnen Gorniak und Winkler mit ihrem männlichen Vorgesetzten Schnabel. Das Team in Sachsen ist mehr als eingespielt. Seit 2016 spielt Karin Hanczewski die Oberkommissarin Karin Gorniak. Sie ist humorvoll, gleichzeitig diszipliniert und löst ihre Fälle zielstrebig. Von Anfang an ihrer Seite ist ihr Vorgesetzter Michael Schnabel. Er ist ein lustiger Typ der alten Schule, versucht aber sein Bestes mit neuen Sitten mitzuhalten. Michael Schnabel wird von Schauspieler Martin Brambach gespielt. Neu im Team ist Kommissarin Leonie Winkler. Sie ist ebenfalls eine humorvolle Persönlichkeit und passt durch ihre zielstrebige und konsequente Art perfekt ins Team Dresden. Schauspielerin Cornelia Gröschel steckt seit 2019 hinter der weiblichen Kommissarin Leonie Winkler.

Cornelia Gröschel, Martin Brambach und Karin Hanczewski. Das Tatort Team aus Dresden. Foto: imago images / Andreas Weihs

Tatort-Kommissare in Hamburg

In Hamburg ermitteln gleich zwei Teams bei Kriminalfällen. Das erste Team sind Falke und Grosz. Wotan Wilke Möhring ist seit 2013 als männlicher Kommissar in Hamburg aktiv. Thorsten Falke kennt die Straße in- und auswendig und hat sich entschieden auf der Seite des Gesetztes zu stehen. Er lebt für seinen Beruf, arbeitet zielstrebig mit seiner sturen aber loyalen Art. Neben ihm im Team steht seine Kollegin Oberkommissarin Julia Grosz. Sie ist eine taffe Bundespolizistin und weiß genau, wie sie ihren Job zu machen hat. Seit 2016 wird sie von der Schauspielerin Franziska Weisz gespielt.

Franziska Weisz und Wotan Wilke Möhring. Das Tatort Team aus Hamburg. Foto: IMAGO/Andre Lenthe

Das andere Hamburger Team besteht aus Tschiller und Gümer. Til Schweiger bringt seit 2013 als Hauptkommissar Nick Tschiller das Hamburger LKA zum Brennen. Viel Action und Direktheit bringt er von seiner Zeit beim SEK mit in den Dienst. Er ist taff aber ein echter Familienmensch, gemeinsam mit seiner Tochter zieht er nach Hamburg. Für die Hintergrundermittlung ist sein Kollege Gümer zuständig. Yalcin Gümer, alias Fahri Yardim, ist seit 2013 Kommissar in Hamburg und die ruhige Seele im Team. Er geht die Hintergrundrecherche an und ist somit die perfekte Ergänzung zu Nick.

Tatort-Kommissare Kiel

Ein eingespieltes Duo geht in der Hauptstadt von Schleswig-Holstein den Spuren des Verbrechens nach. Hauptkommissar Klaus Borowski und seine Kollegin Mila Sahin sind ein unersetzbares Team. Axel Milberg spielt seit 2003 Klaus Borowski. Seine Figur ist empathisch und direkt. Er war nach dem Tod seiner Tochter ein Einzelgänger. Mittlerweile steht ihm aber Kommissarin Mila Sahin, alias Almila Bagriacik, zur Seite. Sie ist operative Fallanalytikerin. Das heißt, sie hat ein Auge für neue Ermittlungsansätze.

Interessant zu wissen: Der Tatort „Borowski und der Himmel über Kiel“ wurde 2016 mit dem Deutschen Hörfilmpreis ausgezeichnet.

Tatort-Kommissare Göttingen

Lindholm und Schmitz sind das weibliche Kommissarinnen-Duo aus Niedersachsen. Maria Furtwängler ermittelt seit 2002 in Göttingen. Charlotte Lindholm war beim LKA in Hannover und wurde zur Polizei strafversetzt. Ihr fehlt es an Teamfähigkeit – Lindholm ist dafür aber zielstrebig und weiß genau einen Fall richtig anzugehen. An ihrer Seite seit 2019 steht Florence Kasumba, Kommissarin Anais Schmitz. Sie ist charakterlich genauso dominant wie Lindholm, da sind Reibereien vorprogrammiert. Nach einiger Zeit gewöhnen sich die Beiden aber aneinander. Schmitz verlässt den Tatort 2024.

Maria Furtwängler und Florence Kasumba. Das Tatort Team aus Göttingen. Foto: imago images / Hubert Jelinek

Tatort-Kommissare Bremen

In Bremen geht ein Trio dem Bösen auf die Spur. Das Team setzt sich aus Mads Andersen, Linda Selb und Liv Moormann. Gemeinsam ermitteln sie seit 2020. Liv Moormann ist Polizistin und wird von Jasna Fritzi Bauer gespielt. An ihrer Seite vom Polizeidienst ist Mads Andersen. Er wird von Schauspieler Dar Salim verkörpert. Die Dritte im Bund ist die BKA-Ermittlerin Linda Selb. Sie ist besonders zielstrebig und hat meistens den richtigen Riecher. Die Schauspielerin Luise Wolfram steckt hinter der Ermittlerin.

Jasna Fritzi Bauer, Dar Salim und Luise Wolfram. Das Tatort-Team aus Bremen. Foto: imago images/Sven Simon

Tatort-Kommissare Wien

Es geht in unser Nachbarland nach Österreich in die Hauptstadt Wien, denn an der Grenze hört das Verbrechen nicht auf. Den Fällen nach gehen hier Eisner und Fellner. Moritz Eisner ist Oberstleutnant und wird seit 1999 von Harald Krassnitzer gespielt. Er ist gerissen und weiß genau durch welche Art er die Verdächtigen zum Reden bringt. Neuen Leuten vertraut er eher wenig, so auch den Mitarbeitern bei Fällen. Er hat eine sarkastische Art und wird von allen Leuten im Kommissariat geschätzt. Mit ihm zusammen ermittelt seit 2011 Adele Neuhauser als Bibi Feller. Bibi hat einen Drang zu Jägermeister und ergänzt Eisner komplett. Ihre Art ist direkt und humorvoll und die perfekte Kollegin für Moritz.

Tatort-Kommissare Zürich

Die letzten Kommissarinnen ermitteln in der Schweizer Hauptstadt Zürich. Seit 2020 sind die Kommissarinnen ein eingespieltes Team. Anna Pierie Zuercher ist als Kommissarin Isabelle Grandjean im Tatort zu sehen. Ihre Rolle möchte durch ihre kluge, direkte und schnelle Art am liebsten die Welt retten. An ihrer Seite ist Carol Schuler, als Kommissarin Tessa Ott. Ott ist Fallanalytikerin und hat einen hohen Wunsch nach Gerechtigkeit. Sie stammt aus einer wohlhabenden Familie, was ihr manchmal auch Steine in den Weg legt.

