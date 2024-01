Tatort Schauspieler: Sie bekleiden die wichtigsten Rollen in den ARD-Krimis

Hinter jeder Tatort-Ermittlung stecken mehr Leute, als nur die Kommissare. Diese Schauspieler sind neben den Kommissaren die wichtigsten Rollen beim Tatort.

Der Tatort gehört zu den beliebtesten deutschen Fernsehreihen und ist ein großer Erfolg der ARD. Insgesamt schmücken die Krimireihe mittlerweile über 1.200 Episoden und mehrere Millionen Menschen schauen laut Statista wöchentlich den Tatort. In 23 Städten gehen die Teams auf die Jagd nach Verbrechern.

Gerichtsmediziner, Polizisten und Staatsanwälte gehören ebenfalls neben den Kommissaren zu den Teams. Ohne sie wäre die Aufklärung eines Falls meistens unmöglich. Wir zeigen dir in diesem Artikel die wichtigsten Rollen in den einzelnen Teams. Nicht in jedem Tatort stehen auch noch andere Personen im Mittelpunkt der Ermittlungen. Wir beziehen uns auf Angaben des Ersten Deutschen Fernsehens.

Die wichtigsten Schauspieler im Tatort Münster

Wir starten mit dem Tatort Münster. Das Ermittler-Duo Thiel und Boerne zählt zu den beliebtesten Tatort Teams. Verkörpert werden sie von Axel Prahl und Jan Josef Liefers. Seit 2002 immer mit dabei ist die Rechtsmedizinerin Silke Haller. Sie wird gespielt von Christine Urspruch. Silke Haller ist die rechte Hand von Professor Karl Friedrich Boerne. Noch beim Münster-Tatort von Anfang an dabei ist Mechthild Großmann. Sie spielt die Staatsanwältin Wilhelmine Klemm. Besonders macht sie ihre Abhängigkeit von Zigaretten und ihre direkte, stumpfe und doch lustige Art. Neu im Team ist Kommissar Mirko Schrader. Er unterstützt seit 2019 das Team Münster. Er ist clever und humorvoll. Gespielt wird er von Schauspieler Björn Meyer.

Christine Urspruch spielt die Rechtsmedizinerin Silke Haller Foto: IMAGO/Rüdiger Wölk

Die wichtigsten Schauspieler im Tatort Frankfurt

Hauptkommissar Brix und Hauptkommissarin Janneke haben in Frankfurt auch fleißige Unterstützung. Seit der 1. Folge ist Kriminalassistent Jonas ein Teil des Tatort-Teams. Er unterstützt die Beiden bei den Fällen und greift ihnen bei der Hintergrundermittlung unter die Arme. Mit dabei ist auch seit der ersten Folge Kriminaltechniker Uhlich. Mit seiner charmanten Art, trotz der schwierigen Arbeit als Kriminaltechniker, bringt er zu jedem Tatort eine gewisse Stimmung mit. Er weiß genau, was er zu tun hat und was Brix und Janneke von ihm erwarten. Hauptkommissar Brix wohnt bei seiner alten Freundin Fanny. Gespielt wird sie von der Schauspielerin Zazie de Paris. Seit Tag Eins steht sie hinter dem Kommissar und ist immer für einen guten Rat zu haben. Sie unterstützt Brix in guten und in schlechten Zeiten – sie ist nicht umsonst seine beste Freundin. Seit Folge fünf unterstützt das Team Bruno Cathomas. Er spielt den Kommissariatsleiter Fosco Cariddi.

Zazie de Paris spielt Fanny Foto: imago images/Eibner

Die wichtigsten Schauspieler im Tatort Stuttgart

Mit an Bord in Stuttgart ist Rechtsmediziner Dr. Vogt. Ein eher ruhigerer Zeitgenosse. Man erfährt nicht viel über ihn, er existiert, aber das wars. Dr. Vogt ist immer hoch konzentriert auf seine Arbeit. Bis 2023 in dem Tatort „Vergebung“. Dort wird er mit seiner Vergangenheit konfrontiert und gerät selbst in das Fadenkreuz der Ermittlungen. In dem Tatort kommt er erstmals aus sich raus und du merkst, dass hinter seiner sonst ruhigen Art auch eine andere Fassade stecken kann. Er wird von dem Schauspieler Jürgen Hartmann verkörpert.

Die wichtigsten Schauspieler im Tatort München

Seit 2014 hat das Münchener Tatort-Team Unterstützung von Schauspieler Robert Joseph Bartl. Der Münchener spielt den Gerichtsmediziner Dr. Mathias Steinbrecher. Sein Herz schlägt für die Medizin und die Oper. Er weiß genau, was er tut und ist immer eine große Hilfe für die Kommissare.

Die wichtigsten Schauspieler im Tatort Kiel

Jedes Kommissariat braucht einen Chef. Der Vorgesetzte von Borowski und Sahin ist Roland Schladitz. Schladitz vermittelt zwischen der Polizeiarbeit und der Öffentlichkeit. Er hegt viel Mitgefühl, sorgt sich um seine Mitarbeiter und hat immer ein offenes Ohr für jegliche Probleme. Schladitz hält den anderen den Rücken frei, ermittelt aber gerne auch selbst ab und zu. Gespielt wird er von Thomas Kügel. Nächste im Bunde ist Schauspielerin Bärbel Schwarz. Sie spielt die Polizistin Meike Thomsen. Seit Herbst 2019 unterstützt sie das Team bei den Hintergrundermittlungen.

Thomas Kügel spielt Roland Schladitz Foto: IMAGO/Future Image

Die wichtigsten Schauspieler im Tatort in Göttingen

Die Kommissarin Anais Schmitz verlässt 2024 den Tatort in Göttingen. Weiterhin erhalten bleibt aber ihr Ehemann Nick Schmitz. Der Rechtsmediziner wird verkörpert durch Schauspieler Daniel Donskoy. Seine Rolle ist ein sehr zielstrebiger Mensch und weltoffen. Sowohl privat als auch in seiner Ehe. Nick ist sich auch bereits mit Schmitz Kollegin Charlotte nähergekommen.

Die wichtigsten Schauspieler im Tatort in Wien

Schauspieler Hubert Kramer unterstützt die Kommissare Fellner und Eisner. Er spielt die Rolle des Ernst Rauter und ist der Oberst der Beiden. Der Oberst steht den Bibi und Moritz immer zur Seite.

Jetzt weißt du alles über die fleißige regelmäßige Unterstützung der einzelnen Tatort-Kommissare. Interessant für dich könnte auch sein, mehr über die einzelnen Tatort-Kommissare zu erfahren.>>>