Flughafen Düsseldorf: Endlich kommt er wieder! Wenn du in DIESES Flugzeug einsteigst, bekommst du eine Gratisüberraschung

Jedes Jahr starten oder landen mehrere Millionen Passagiere an deutschen Flughäfen. Im Jahr 2020 wurden an deutschen Flughäfen 247,8 Millionen Passagiere befördert. Viele von ihnen auch von NRW aus. Doch welche Flughäfen gibt es in NRW? Wir zeigen sie euch.

Düsseldorf. Endlich darf er hier wieder landen! Die lange Durststrecke für Fans des Airbus A380 am Flughafen Düsseldorf ist nun vorüber!

Neues vom Flughafen Düsseldorf! Foto: IMAGO / Rüdiger Wölk

Nach einer langen Pause, Aufgrund der Corona-Pandemie, ist das größte Passagierflugzeug der Welt nun auch wieder am Flughafen Düsseldorf gelandet. Wer an ein Ticket mit dem Flieger kommt, der kann sich über eine Überraschung freuen.

Flughafen Düsseldorf: A380 landet wieder – „sehr vermisst“

Es war März 2020 gewesen, als der Riesenjumbo das letzte Mal den Flughafen Düsseldorf angeflogen war. Dann kam Corona und die Nachfrage brach ein.

Flughafen Düsseldorf: Langersehnte Rückkehr! Wer DIESEN Flieger betritt, bekommt eine Gratis-Überraschung (Symbolbild). Foto: imago/Future Image

Umso größer der Jubel, als die Fluggesellschaft Emirates Ende Oktober die Linie Dubai-Düsseldorf endlich wieder in Betrieb genommen hat. „Wir haben den Anblick des Superjumbos auf unserem Vorfeld in den vergangenen Monaten sehr vermisst“, sagte Thomas Schnalke, Vorsitzender der Geschäftsführung des Düsseldorfer Flughafens. „Die Menschen wollen wieder mehr fliegen und mit der Welt verbunden sein“, so Schnalke.

--------------------------

Das ist der Flughafen Düsseldorf:

Eröffnung am 19. April 1927

der „Düsseldorf Airport“ (DUS) zählt mit rund 25 Millionen Passagieren zu den Top 3 der verkehrsreichsten Flughäfen Deutschlands (nach Frankfurt a.M. und München)

77 Fluggesellschaften verbinden ihn mit über 200 Zielen in etwa 55 Ländern

wichtigster Flughafen in NRW

hat mit einer Höhe von 87 Metern den höchsten Tower Deutschlands

--------------------------

Die Flughafenfeuerwehr hieß den A380 mit einer Wasserfontäne willkommen.

So oft steuert der Superjumbo den Flughafen Düsseldorf an

Der Riesen-Flieger traf am 23. Oktober das erste Mal wieder aus Dubai ein. Von jetzt an will Emirates die Strecke zwischen Düsseldorf und Dubai sechs Mal pro Woche bedienen.

Flughafen Düsseldorf: Endlich wieder am NRW_Airport gelandet - der Airbus A380. Foto: David Young / dpa

Ab dem 1. Dezember sind zwei Flüge vom Rhein in die Vereinigten Arabischen Emirate geplant, erklärte der Flughafen. Im Winter zieht es traditionell viele Reisende in die Sonne am Persischen Golf. Dort wartet in den nächsten Monaten außerdem eine besondere Veranstaltung.

Flughafen Düsseldorf: Überraschung für A380-Reisende

So findet in Dubai noch bis zum 31.März 2022 die wegen Corona verschobene „Expo 2020“ statt.

--------------------------

Und Fluggäste, die einen Hin- und Rückflug mit Emirates buchen, können sich derzeit über Überraschung freuen. Die Fluggesellschaft schenkt jedem Dubai-Reisenden einen kostenlosen Tagespass für den Besuch der Weltausstellung. Der Flug lohnt sich im Winter also gleich doppelt.

Flughafen Düsseldorf: Der Airbus A380 landet nun wieder regelmäßig am NRW-Airport. Foto: David Young / dpa

