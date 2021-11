Deutsche Bahn in NRW: Ein Dieb leistete sich einen peinlichen Fehler im ICE. (Symbolbild)

Deutsche Bahn in NRW: Dieb will im ICE zuschlagen – doch dann macht er einen peinlichen Fehler

Hamm. Dieser Diebstahl in einem Zug der Deutschen Bahn in NRW ist gründlich in die Hose gegangen.

Ein Mann aus Bielefeld (46) wollte am Donnerstag in einem ICE der Deutschen Bahn in NRW von Düsseldorf nach Berlin eine Mitreisende bestehlen. Doch dann fiel es dem Dieb wie Schuppen von den Augen.

Deutsche Bahn in NRW: Dieb will aus dem Zug springen – und macht bittere Erkenntnis

Der Vorfall ereignete sich in Hamm. Kurz bevor der ICE in den Hauptbahnhof im Ruhrgebiet einfuhr, schlug der Mann zu. Der 46-Jährige griff gezielt in den Rucksack einer Mitreisenden und schnappte sich ihre Geldbörse.

Die Eigentümerin bemerkte den Diebstahl sofort und rief dem Richtung Ausgang flüchtenden Mann hinterher.

Das ist die Deutsche Bahn:

die Deutsche Bahn AG wurde am 1. Januar 1994 gegründet

entstand aus der Fusion der Deutschen Bundesbahn und der Deutschen Reichsbahn der DDR

beschäftigt rund 338.00 Mitarbeiter (Stand: Dezember 2020)

Umsatz 2020: 39,9 Milliarden Euro

Vorstandsvorsitzender ist Richard Lutz

+++ Deutsche Bahn in NRW: Ärger für die Pendler – Unternehmen verkündet DAS +++

Als der Dieb gerade aus dem Zug der Deutschen Bahn in NRW springen wollte, stand er allerdings vor verschlossener Tür. Denn entgegen seiner Annahme, hatte der ICE nicht etwa am Hauptbahnhof Hamm gehalten. Stattdessen musste die Bahn einen betriebsbedingten Halt einlegen.

Der Dieb dachte, er sei am Hamm Hauptbahnhof - falsch gedacht. (Symbolbild) Foto: Jörg Carstensen / dpa

Dieb sitzt im Zug der Deutschen Bahn fest

Deshalb öffneten sich die Türen des Zuges natürlich nicht und der Dieb saß in der Falle. Die Bahn-Reisenden alarmierten die Polizei und ein mutiger Reisender hielt den Mann bis zum Eintreffen der Beamten fest.

Für die Polizei war der Dieb aus der Deutschen Bahn in NRW kein Unbekannter. Der wegen vergleichbarer Delikte bereits mehrfach aufgefallene Bielefelder hat nun die nächste Anzeige am Hals.

Die Geschädigte aus dem Zug konnte nach dem Missgeschick des Diebes aufatmen. Sie bekam ihre Geldbörse wieder. (ak)