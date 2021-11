Winterberg: Ski-Gebiet in großer Sorge! DAS darf auf keinen Fall passieren

Winterberg. Nach dem verkorksten Corona-Winter 2020 hat sich Winterberg in diesem Jahr eigentlich wieder auf eine erfolgreiche Ski-Saison gefreut.

Doch jetzt droht Winterberg erneut die große Tourismus-Krise. Und das liegt nicht nur an den steigenden Infektionszahlen in Deutschland, berichtet die „WP“.

Winterberg blickt mit Sorgenfalten nach Holland

Es ist wie verhext. Kurz vor Beginn der Ski-Saison in Winterberg steigen in Deutschland die Corona-Zahlen. Zwar liegt die Inzidenz in NRW (106,8) nach RKI-Angaben am Freitag noch weit unter dem Bundesdurchschnitt (169,9). Doch vor allem beim Blick ins Nachbarland Holland schrillen die Alarmglocken.

Denn die Niederlande sahen sich jetzt angesichts der extrem ansteigenden Infektionszahlen dazu gezwungen, ihre Corona-Maßnahmen wieder zu verschärfen.

Das ist Winterberg:

eine Kleinstadt im Rothaargebirge im Sauerland (NRW)

gehört zum Regierungsbezirk Arnsberg

hat rund 12.600 Einwohner

ist ein beliebter Wintersportort

ist Austragungsort von Weltcup-Rennen im Bob- und Rodelsport international bekannt

Allein in der letzten Woche gab es 54.000 Neuinfektionen (+39 Prozent). Die Inzidenz liegt landesweit bei 313. Die erst vor einem Monat abgeschaffte Maskenpflicht wurde an vielen öffentlichen Orten wieder eingeführt. Auch der Corona-Pass ist an einigen Stellen wieder verpflichtend.

Große Sorge jetzt in Winterberg: Denn für die Region sind die Niederlande eines der wichtigsten Einzugsgebiete.

Winterberg fürchtet Horror-Szenario

„Wenn die Niederlande als Hochrisikogebiet eingestuft werden, wäre das für Winterberg eine der größten anzunehmenden Katastrophen“, sagt der Winterberger Tourismuschef Winfried Borgmann der „WP“.

Denn vor Corona seien rund ein Drittel der Übernachtungsgäste aus den Niederlanden angereist.

Die möglichen finanziellen Einbußen bei einer Einstufung der Niederlande als Hochrisikogebiet würden viele Hoteliers, Veranstalter und Gastronomen nach der Corona-Flaute im letzten Jahr besonders weh tun.

Winterberg setzte im Frühjahr strenge Corona-Regeln um. (Archivbild) Foto: Federico Gambarini / dpa

Im Sommer reisten noch viele Niederländer zum Wandern und Relaxen nach Winterberg. Worüber sie sich beschwerten, erfährst du hier bei der „WP“. (ak mit dpa)