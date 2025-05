Kanzlerwahl kann heute noch schiefgehen! Alarmsignal für Merz

Spannung im Bundestag! Dieser Tag ist der Höhepunkt der politischen Karriere von Friedrich Merz. Der 69-Jährige stellt sich auf Vorschlag des Bundespräsidenten zur Wahl. Der CDU-Chef will zehnter Kanzler der Republik werden. Doch noch ist die Wahl nicht in trockenen Tüchern! Die schwarz-rote Mehrheit ist dünn – und es gibt Alarmsignale.

Alles zur geheimen Kanzlerwahl im Bundestag und der Stimmung im Parlament erfährst du in diesem Newsticker.

Live-Ticker zur Kanzlerwahl: Das könnte Friedrich Merz nervös machen

+++ Zum Aktualisieren HIER klicken +++

7.25 Uhr: Kann es wirklich schweißtreibend knapp werden für Merz an diesem Dienstagvormittag im Bundestag? Um 9 Uhr beginnt die Sitzung des Bundestages. CDU/CSU und SPD haben zusammen 328 Sitze. Für eine erfolgreiche Wahl ins Amt braucht Merz mindestens 316 Stimmen.

Es dürfen also nicht mehr als 12 schwarz-rote Abgeordnete abspringen. Am Montag gab es ein Alarmsignal für Merz! Die Unionsfraktion wählte Jens Spahn zwar wie von ihm geplant zu ihrem neuen Vorsitzenden – doch das Ergebnis fällt auf. Spahn, der für Merz den Laden in der Fraktion zusammenhalten soll, bekam 17 Gegenstimmen. Es gab zwei Enthaltungen und zudem fehlten elf Abgeordnete der Union bei dieser Abstimmung. Wäre der Rückhalt für Merz am Dienstag ebenfalls so löchrig, würde er durchfallen!

Hinzu kommt, dass es Unmut geben könnte der in der CDU/CSU-Fraktion. So gingen die mächtigen CDU-Landesverbände Niedersachsen, Thüringen, Sachsen und Hessen bei der Ministerposten-Vergabe leer aus. Dafür wurden andere wie Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein doppelt berücksichtigt. Hinzu kommen viele prominente Unions-Politiker, die in die Röhre schauen, wie Armin Laschet, Norbert Röttgen oder Roderich Kiesewetter.

Auch bei der SPD dürften nicht wenige, besonders vom linken Parteiflügel und unter den Frauen, immer noch Bauchschmerzen haben, mit ihrer Stimme ausgerechnet den konservativen Merz zum Kanzler zu krönen. Auch bei den Sozialdemokraten gab es darüber hinaus harte Personalentscheidungen (Saskia Esken, Hubertus Heil). Nicht jeder ist zufrieden mit dem Agieren von Lars Klingbeil, der sich trotz Wahlklatsche zum mächtigsten Mann seiner Partei machte. Könnte es einen Denkzettel für Klingbeil und Merz geben?

Hinzu kommt, dass die neue Merz-Bundesregierung gleich am Dienstagabend, nach Informationen der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“, viele Stellen streichen will. In ihrer ersten Sitzung sollen 25 Posten von Sonderbeauftragten, Beauftragten und Koordinatoren der Regierung wegfallen. Allesamt Ämter, auf die mancher in den Fraktionen vielleicht geschielt hat.

Alles zusammengerechnet, ist es schon denkbar, dass sich 12 Abgeordnete finden, die Merz zumindest im ersten Wahlgang ihre Zustimmung verweigern.

ARD und ZDF übertragen Sitzung nicht live

7.10 Uhr: Du willst die Kanzlerwahl von Merz live im TV verfolgen? ARD und ZDF übertragen das historische Ereignis am Vormittag allerdings nicht! Stattdessen aber die Nachrichtensender Welt, ntv und Phoenix.

Zeitplan: So läuft der Tag der Kanzlerwahl im Deutschen Bundestag ab