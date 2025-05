Merz: Spielshow statt Kanzlerwahl – ARD/ZDF blamiert sich

Der 6. Mai 2025 ist ein historischer Tag. An diesem Tag wird ein neuer Bundeskanzler gewählt. Man müsste meinen, dass ARD und ZDF dieses wichtige Ereignis übertragen. Doch wenn Friedrich Merz zum Kanzler gewählt wird, zeigen ARD und ZDF das nicht.

Wer überträgt eigentlich die Kanzlerwahl? Zum einen der Sender Phoenix. Die Übertragung der Kanzlerwahl beginnt dort ab 8.30 Uhr in einer Sondersendung. Moderiert wird die Übertragung der Kanzlerwahl auf Phoenix von Florian Bauer.

Auch überträgt der private Sender „Welt-TV“ das historische Ereignis. Ab 8.45 Uhr kann man dort die Kanzlerwahl verfolgen. Auch Sender wie ntv werden um neun Uhr die Wahl des neuen Bundeskanzlers live übertragen. Zudem verbreiten die Fernsehanstalten ihre Livestreams über Social-Media-Plattformen wie YouTube.

Und was ist mit ARD und ZDF? Also den Hauptsendern des öffentlich-rechtlichen Rundfunks? Wenn der Bundestag um 9 Uhr zusammentritt, um den Kanzler zu wählen, läuft im Ersten die Spielshow „Meister des Alltags“. Sie läuft dort ab 9:05 Uhr. Ab 9:35 Uhr ist eine Extra-Ausgabe der „Tagesschau“ zum Geschehen in Berlin geplant. Danach folgt jedoch wieder Unterhaltung: „Morden um Norden“ und „Gefragt – gejagt“ schließen sich um 10:20 und 11:10 Uhr an.

Auch wenn Merz abends im Ersten ein großes Interview geben soll, fragen sich viele, wieso im Ersten die wichtige Kanzlerwahl nicht übertragen wird. Gerade wenn die ARD durchaus solche Ereignisse überträgt. Wie zum Beispiel der „Große Zapfenstreich“.

Im Zweiten scheint die Kanzlerwahl so gut wie keine Rolle zu spielen. Es gibt keine Programmänderungen. Es ist lediglich ab 20:15 Uhr mit „Inside CDU“ eine Doku geplant, die in anderer Schnittfassung bereits seit einigen Tagen auf Abruf verfügbar ist.