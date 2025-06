„Schlagerbooom“ mit Florian Silbereisen: Jetzt ist die Katze aus dem Sack

Alles funkelt, alles glitzert – und dieses Mal sogar Open Air. Florian Silbereisens „Schlagerbooom“ gehört zu den größten Live-Sendungen im deutschen Fernsehen. Millionen schauen zu, wenn der sympathische Moderator am Samstagabend (21. Juni 2025, ab 20.15 Uhr in der ARD) aus dem österreichischen Nobel-Ski-Ort Kitzbühel grüßt.

Alle Infos zur Sendung, zu Stars und Songs haben wir für dich in unserem „Schlagerbooom“-Ticker zusammengetragen.

+++ Hier aktualisieren +++

„Schlagerbooom“ mit Helene Fischer? Programmänderung des MDR lässt aufhorchen

15.05 Uhr Könnte Helene Fischer beim „Schlagerboom Open Air“ auftreten? Obwohl sie nicht offiziell angekündigt ist, gab es in der Vergangenheit oft Überraschungsgäste. Ein gemeinsamer Auftritt mit Florian Silbereisen wäre für Fans das Highlight. Strategisch könnte dies ihre geplante „360° Stadion-Tour“ bewerben. Helene ist bekannt für große Bühnen, also wäre die Show ideal. Interessant: Der MDR zeigt am Tag nach dem „Schlagerboom“ eine Doku über ihren ersten TV-Auftritt 2005 neben Silbereisen. Ein Kreis würde sich also schließen.

12.38 Uhr: Steht uns etwa die größte Schlagerüberraschung des Jahres bevor? Schon jetzt ist klar: Dieter Bohlen ist mit dabei. Dabei will er im Stadion von Kitzbühel die größten Hits aus 40 Jahren Modern Talking feiern. „Wir werden alle überraschen!“, verspricht er gegenüber „Bild“. Und genau die will auch schon wissen, womit: Bohlen und Silbereisen sollen gemeinsam auf der Bühne singen! Selbst der Poptitan steigert die Spannung und teilt den enthüllenden Beitrag der „Bild“ in seiner Instagram-Story.

„Schlagerbooom“ mit Florian Silbereisen: Bittere Nachricht kurz vor Showstart

11.30 Uhr: Die Vorbereitungen für den Schlagerboom laufen auf Hochtouren. Punkt 20:15 Uhr sollen die Berge beim Open-Air-Festival erleuchten. Wie das Stadion ganz ohne Publikum aussieht, zeigt Florian Silbereisen nun auf Instagram. „Hier im Stadion ist es noch ganz ruhig“, schreibt der Schlagerstar mit einem Zwinkern. Auch viele Fans fiebern dem Schlagerboom entgegen. „Wir sind 20 Stunden unterwegs gewesen, um bei dir zu sein“, kommentiert ein User begeistert.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

10 Uhr: Das kommt jetzt wirklich überraschend. Noch vor wenigen Wochen hatte Thomas Anders verlauten lassen, dass er sich auf Kitzbühel freue, betonte auch bereits in Interviews, wie gerne er mit „Schlagerbooom“-Moderator Florian Silbereisen auf der Bühne stehe. Auf dem offiziellen Ablaufplan, so berichtet es unser Partnerportal „Schlager.de„, fehlt der einstige „Modern Talking“-Star jedoch.

Dafür steht ein anderer Teil des einst legendären Musikduos auf der Bühne. So wird Dieter Bohlen bei Florian Silbereisen singen.

Sie sind unter anderem in diesem Jahr beim „Schlagerbooom Open Air“ in Kitzbühel dabei: Andrea Berg, Andreas Gabalier, Dieter Bohlen, Mireille Mathieu, DJ Ötzi, Andy Borg, Michelle, Semino Rossi, Die Draufgänger, Pietro Basile, Stefanie Hertel und Melissa Naschenweng.