Julia Klöckner privat: Dieser schwere Verlust prägte die Politikerin

Viele Jahre war CDU-Politikerin Julia Klöckner Bundeslandwirtschaftsministerin. Nach der Bundestagswahl 2021 musste sie ihren Posten aufgeben. Dennoch sitzt sie für die Union weiterhin im Bundestag.

Doch wie lebt die ehemalige Landwirtschaftsministerin privat? Schließlich schirmt Klöckner ihr Privatleben weitgehend ab. Trotzdem sind über die Jahre einige Infos über sie ans Licht gekommen. Welche es sind und wie die Politikerin privat lebt, erfährst du hier.

Julia Klöckner privat: Von der Weinkönigin zur Politikerin

Julia Klöckner wurde am 16. Dezember 1972 in Bad Kreuznach geboren und kommt aus einer konservativ-katholisch geprägten Winzerfamilie in Rheinland-Pfalz. Während ihres Zwischenprüfungsjahres im Jahr 1994 wurde Klöckner zur Nahe-Weinkönigin gekrönt. Im darauffolgenden Jahr erlangte sie die Auszeichnung als Deutsche Weinkönigin für die Amtsperiode von 1995 bis 1996. Dieser Erfolg war das Resultat erfolgreicher Prüfungen in Bereichen wie Weinanbau und -ausbau sowie Weinvermarktung.

Ihr Studium führte die Politikerin durch die Fächer Politikwissenschaft, katholische Theologie und Pädagogik in Mainz. Zwischen 2018 und 2021 bekleidete sie das Amt der Bundeslandwirtschaftsministerin im Kabinett Merkel. Trotz ihres Ausscheidens aus dieser Funktion bleibt die ehemalige Ministerin weiterhin aktiv im Bundestag tätig.

Seit 2021 übernimmt Julia Klöckner die Position der Wirtschaftspolitischen Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und ist zudem Schatzmeisterin der CDU. Über mehrere Jahre amtierte sie auch als Landesvorsitzende der CDU in Rheinland-Pfalz. In dem Bundesland strebte Klöckner sogar die Position der Ministerpräsidentin an, verlor aber am Ende gegen die Konkurrenz.

Julia Klöckner: Schwerer Verlust traf sie

Vor einigen Jahren erlitt Julia Klöckner einen schmerzhaften Verlust. Denn im Mai 2018 verabschiedete sie sich von ihrem geliebten Vater Aloys, der im Alter von 83 Jahren verstarb. Laut „Frau im Spiegel“ hatte die ehemalige Landwirtschaftsministerin ihm viel zu verdanken, besonders „Pflichtgefühl, Eigenverantwortung, aber auch meine grundsätzlich heitere Lebenseinstellung“. Zusätzlich erhielt die ehemalige Weinkönigin von ihm auch die landwirtschaftliche Ader. Die Politikerin erinnert sich daran, wie ihr Vater sie als Kind durch die Felder führte und ihr von Hafer und Roggen erklärte und nahebrachte.

Im Jahr 2019 heiratete Julia Klöckner den Unternehmer Ralph Grieser. Laut Berichten der „Bild“-Zeitung vollzog die Politikerin die standesamtliche Hochzeit mit Grieser während des Oster-Wochenendes 2019 in Südafrika. Doch ihre Ehe hielt nicht lange an. 2023 trennte sich das Paar schließlich.

