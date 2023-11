Nancy Faeser privat: Familie, Kinder und Karriere – HIER bekam sie ihren romantischen Heiratsantrag

Politikerin Nancy Faeser gehört seit 2021 zur Ampel-Regierung. Dort bekleidet sie als erste Frau das Amt der Bundesinnenministerin. Gleichzeitig kämpfte sie sogar bei der Hessen-Wahl als SPD-Spitzenkandidatin.

Doch wie genau tickt die Innenministerin privat? Und was ist über ihre Familie bekannt? Alle Infos zu Nancy Faeser privat findest du hier!

Nancy Faeser privat: Politik-Vorbild war ihr Vater

Nancy Faeser kam am 13. Juli 1970 in Bad Soden am Taunus in Hessen zur Welt. Dort wuchs sie als Einzelkind auf. Der Ursprung ihrer Politik-Karriere liegt sogar in der Familie. Denn ihr Vater, den sie stets als ihr Vorbild bezeichnet, war Bürgermeister in Schwalbach am Taunus. So sagte die Politikerin mal in einem Interview mit „Bunte“: „Ich (…) habe mich sehr an ihm orientiert. Er hat mich für Politik begeistert. Er ging sehr locker auf Menschen zu. Dieses Talent habe ich wohl von ihm geerbt.“

Nach ihrem Abitur ging die Politikerin in Ausbildung für Rechtswissenschaften an der Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt. Schon mit 18 Jahren trat Faeser in die SPD ein. 1996 schloss sie ihr Jurastudium ab und wurde im selben Jahr Vorsitzende der SPD Schwalbach am Taunus. 2003 ging die ausgebildete Rechtsanwältin für die SPD in den hessischen Landtag.

Nancy Faeser privat: Familie und Kinder

2021 folgte bei der ehemaligen Hessen-Vorsitzenden dann der Höhepunkt ihrer Karriere: das Amt der Bundesinnenministerin in der Ampel-Regierung. Zum Amtsantritt kündigte Faeser unter anderem an, den wachsenden Rechtsextremismus zu bekämpfen. Außerdem sollte die Bundespolizei mehr Personal und bessere Ausstattung bekommen. Nebenbei stieg sie auch für das Amt der hessischen Ministerin 2023 in den Ring. Aber ihre SPD holte das schlechteste Wahlergebnis, das die Partei bei Hessen-Wahlen je einfuhr.

Doch in ihrer Karriere bekommt die Politikerin fleißige Untersützung von ihrer kleinen Familie. Seit 2012 ist Nancy Faeser mit dem Rechtsanwalt Eyke Grüning verheiratet. Bereits 20 Jahre lang kannte sie ihren Ehemann vorher. Dann machte Eyke Grüning ihr einen romantischen Heiratsantrag in New York. „Ganz romantisch bei einem Abendessen“ schwärmt die Innenministerin bei einem Interview. Beide haben einen gemeinsamen Sohn namens Tim, der 2015 geboren wurde.

