Friedrich Merz Kinder: Das ist über den Clan des Politikers bekannt

Friedrich Merz, der große CDU-Boss mit dem schicken Anzug und dem Sauerland-Charme, ist nicht nur Politiker, sondern auch ein echter Familienmensch! Mit seiner Frau Charlotte, der Richterin mit Herz, hat er drei Kinder großgezogen. Die Merz-Sippe hält ihr Privatleben lieber unter Verschluss – klar, bei so viel Rampenlicht will man auch mal Ruhe! Aber wir haben ein paar saftige Details ausgegraben, um euch einen Blick hinter die Kulissen zu geben. Wer sind Friedrich Merz Kinder?

Friedrich Merz Kinder: Sohn Philippe macht seinen Papa als Philosoph stolz

Der älteste Spross aus der Merz-Family heißt Philippe Merz. Während sein Papa in der Juristerei und Politik Karriere machte, geht Philippe seinen Weg in der Philosophie. Der Sohn von Friedrich Merz hat sogar einen Doktortitel in diesem Fach gemacht und grübelt seither als Gründer und Chef der Thales-Akademie in Freiburg über die großen Fragen des Lebens: Wirtschaft, Ethik, Digitalisierung – na, klingt nach einem, der’s richtig ernst meint! Das älteste der Kinder von Friedrich Merz hat sogar schon ein Buch veröffentlicht. Der Titel: „Werterfahrung und Wahrheit: phänomenologische Ethikbegründung nach Husserl“

Joachim heißt er übrigens offiziell, nach Papa und Opa, aber „Philippe“ klingt doch viel cooler, oder? Der Mann hat Köpfchen, bleibt aber lieber im Elfenbeinturm als im Blitzlichtgewitter. Privat? Fehlanzeige! Philippe hält sein Liebesleben und Co. unter Verschluss.

Friedrich Merz Kinder: Tochter Constanze Merz ist Ärztin, Tochter Carola Merz ist Anwältin

Seine Schwester Constanze – die ältere Tochter von Friedrich Merz – hat sich für die Medizin entschieden! Von Beruf ist Constanze Merz also Ärztin. Als Chirurgin schwingt Friedrich Merz Tochter das Skalpell.

Ihr Mann? Soll auch ein Doc sein! Das Alter von Constanze Merz? Pssst, das bleibt ein Familiengeheimnis! Constanze hat sich ihren Weg durch schlaflose Nächte und Unispiegel gekämpft, und das ganz ohne Papas Polit-Bonus. Sie lebt für ihre Patienten und hat bestimmt keine Zeit für Klatschpresse. Aber eines ist klar: Mit ihrer Power und ihrem Herz macht sie nicht nur Friedrichs Augen feucht – die Frau ist ein Volltreffer!

Friedrich und Charlotte Merz sind stolze Eltern von drei bezaubernden Kindern. Foto: IMAGO/VISTAPRESS

Und was macht das jüngste der Kinder von Friedrich Merz, Tochter Carola? Das Nesthäkchen der Familie ist in die Fußstapfen von Mama und Papa getreten. Als Juristin und Anwältin in Hamburg hat sie es mit Paragraphen zu tun.

Mit ihrer Hochzeit hat sie den Namen von ihrem Ehemann angenommen, sie heißt jetzt Carola Clüsener. Zu dem Alter von Carola Clüsener oder weiteren Infos zu ihrem Privatleben ist nichts bekannt.

Alle drei Kinder von Friedrich Merz sind ihren Weg gegangen

Was für eine Truppe! Philippe, Constanze und Carola sind keine Kinder von Traurigkeit – jeder hat seinen eigenen Weg gefunden, fernab von Papas Polit-Bühne. Philosoph, Chirurgin, Anwältin – klingt nach einem Dreamteam, oder? Friedrich Merz kann auf seine Kinder mächtig stolz sein.

