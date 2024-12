Charlotte Merz privat: Das macht die Ehefrau von Friedrich Merz

Seit seiner Rückkehr in die Politik ist Friedrich Merz immer häufiger an der Seite seiner Ehefrau zu sehen – auch während des Wahlkampfs zur Bundestagswahl 2025 weicht sie nicht von der Seite des CDU-Politikers. Hinter den gemeinsamen Auftritten steckt eine ausgeklügelte Image-Strategie, die dem Kanzlerkandidaten zum Wahlsieg verhelfen soll – so wird es zumindest vermutet. Was über das private Leben von Charlotte Merz bekannt?

Spätestens mit ihrer Aussage gegen die „Heute Show“ ist Charlotte Merz ein bekanntes Gesicht in der Politik – Stichwort: Leitkultur. Seit 43 Jahren ist Friedrich Merz mit seiner Ehefrau verheiratet. Wie der CDU-Chef sie kennenlernte und was Charlotte Merz privat macht, erfährst du hier.

Charlotte Merz privat: So wurde sie zur Ehefrau von Friedrich Merz

Charlotte Merz wurde 1961 als Charlotte Gass im Saarland geboren, wo sie auch aufwuchs. Sie entstammt einer Familie von Juristen: Vater und Großvater sind Anwälte, die Tante als Richterin tätig. Nach dem Abitur überlegte Charlotte Merz zunächst, ein Studium der Chemie und Kunstgeschichte anzugehen, schlug dann aber doch den Weg der Familientradition ein. Heute ist Charlotte Merz als Direktorin des Amtsgerichts in Arnsberg tätig, wo sie gemeinsam mit Friedrich Merz lebt. Ihren späteren Ehemann lernte die Juristin schon während des Studiums kennen.

Im Jahr 1980 trafen sich Charlotte und Friedrich Merz auf einer Examensparty in Bonn, wo der spätere CDU-Chef schon vier Semester länger studierte. Charlotte Merz gab später bekannt, dass es bei ihr Liebe auf den ersten Blick gewesen sei. Friedrich und Charlotte Merz heirateten dann 1981, auch der erste Nachwuchs war zu diesem Zeitpunkt schon unterwegs. Im Interview mit der „Bild“ verriet Charlotte Merz, dass ihre erste Schwangerschaft nicht geplant gewesen sei, mit der Nachricht aber klar wurde, unbedingt heiraten zu wollen. Gemeinsam haben Charlotte und Friedrich Merz drei Kinder, einen Sohn und zwei Töchter – hinzu kommen sieben Enkelkinder. Ihr Sohn leitet eine philosophische Akademie in Freiburg, eine Tochter ist Chirurgin, die andere Juristin.

Charlotte Merz unterstützt ihren Ehemann beim Parteitag. Foto: IMAGO/Political-Moments

Ehefrau von Friedrich Merz: Mit Christian Linder teilt sie eine besondere Verbindung

Während Charlotte Merz ihren Ehemann zum Parteitag begleitet und auch im Wahlkampf für die Bundestagswahl 2025 präsent ist, hat sie sich in der Vergangenheit doch mal negativ zu Friedrich Merz geäußert – und zwar was das Private betrifft. Während seiner Abwesenheit in der Politik sei privat mehr Zeit fürs Reisen gewesen, da auch die gemeinsamen Kinder längst aus dem Haus sind. Das gefiele Charlotte Merz weniger, schreiben die Biografen Jutta Falke-Ischinger und Daniel Goffart. Sollte ihr Friedrich Merz als Kanzlerkandidat siegreich sein, dürfte sich das in Zukunft wohl ändern. Denn auch Charlotte Merz übt ihren Beruf als Juristin nach wie vor aus, verhandelt als Richterin hauptsächlich Fälle im Familienrecht.

Wie auch andere Portale vermutet der „Spiegel“, dass hinter den gemeinsamen Auftritten von Friedrich und Charlotte Merz eine Strategie für den Wahlkampf des Kanzlerkandidaten steckt. Die Beliebtheit des CDU-Chefs ist bei Frauen schwach, doch gerade Wählerinnen gibt es aktuell mehr als Wähler. Da hilft eine starke, berufstätige und unabhängige Frau an der Seite des Kanzlerkandidaten, um sein Image zu polieren. Auch in den Kreisen der Politiker ist Charlotte Merz bestens vernetzt, teilt eine besondere Verbindung zu Christian Lindner. So war Juristin im Jahr 2022 privat auf der Hochzeit des FDP-Politikers auf Sylt eingeladen, wo ihr Ehemann mehr als Begleitung fungierte – denn Charlotte Merz ist eng mit Franca Lehfeldt, der Frau von Christian Lindner, befreundet.

