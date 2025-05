Zapfenstreich im Newsticker: Kämpft Scholz mit den Tränen?

Er hätte gerne länger regiert: Olaf Scholz wird am Montagabend (5. Mai) ab etwa 21 Uhr von seinem Amt verabschiedet. Im Berliner Bendlerblock wird der Regierungschef mit Großen Zapfenstreich gewürdigt. In diesem Live-Ticker berichten wir über alles rund um das Bundeswehr-Ereignis.

Eine spannende Frage des Abend: Wird man beim neunten Kanzler der Republik eine emotionale Regung feststellen können? Oder wird man am Gesicht des nüchternen Hanseaten wieder nicht ablesen können?

Großer Zapfenstreich für Olaf Scholz im Live-Ticker: Kämpft er mit Tränen?

18 Uhr: Die Musikwünsche von Olaf Scholz könnte Raum lassen für Emotionen. Besonders die Klänge des melancholischen „Beatles“-Songs „In My Life“ könnten bei ihm die Tränendrüsen anregen. Seine Vorgänger Gerhard Schröder und Angela Merkel kämpften bei ihren Zapfenstreichen jedenfalls sichtlich mit den Tränen.

Daneben hat sich Scholz „Respect“ in der Version von Aretha Franklin gewünscht. Eine versteckte Botschaft an die Hauptstadtpresse und das Wahlvolk? Der Kanzler sieht sich in seinen Leistungen unfair bewertet. Außerdem erinnert das Lied an seine erfolgreiche „Respekt für dich“-Wahlkampagne aus dem Jahr 2021.

Zuletzt steht ein Auszug aus dem „2. Brandenburgischen Konzert“ von Johann Sebastian Bach auf dem Wunschzettel des geschäftsführenden Kanzlers. Ein Gruß an seine neue Wahlheimat Potsdam. Die Hamburger, deren Bürgermeister er von 2011 bis 2018 war, dürften allerdings etwas verschnupft sein, dass sie keine Rolle spielen.

Großer Zapfenstreich für Olaf Scholz live im TV:

ARD und tagesschau24: Sondersendung von 21 bis 22.15 Uhr anstelle von „hart aber fair“

Sondersendung von 21 bis 22.15 Uhr anstelle von „hart aber fair“ Phoenix: Live „vor Ort“ von 21 bis 21.45 Uhr

Live „vor Ort“ von 21 bis 21.45 Uhr Welt: Live-Sondersendung von 20.55 bis 22 Uhr

Live-Sondersendung von 20.55 bis 22 Uhr ntv: „News Spezial“ von 20 bis 23 Uhr

17.45 Uhr: Am Dienstag will Olaf Scholz im Bundestag für seinen Wahlkampf-Kontrahenten Friedrich Merz stimmen. Danach will er sein Büro im Kanzleramt an den CDU-Chef übergeben. Bereits zuvor hatten Scholz und seine Leute die Kisten gepackt. Regierungssprecher Steffen Hebestreit erklärte am Montag, dass Merz „in ein sehr aufgeräumtes Büro einziehen“ könne.

+++ Auch spannend: Scholz verlangt zum Abschied „Respekt“ – aber Merkel pfeift drauf +++

Scholz gehe mit sich im Reinen und blicke auf die Kanzlerwahl von Merz „mit einer gewissen Entspanntheit“, so Hebestreit.

Weitere Nachrichten für dich:

Wichtige Politik-Größen fehlen bei der Bundeswehr-Zeremonie

17.20 Uhr: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird an der Zeremonie der Bundeswehr zu Ehren von Olaf Scholz teilnehmen. Auch Verteidigungsminister Boris Pistorius wird erwartet. Altkanzlerin Angela Merkel fehlt „aus zeitlichen Gründen“.

Zentrale Elemente des Großen Zapfenstreiches:

Aufmarsch des Stabsmusikkorps und der Soldaten des Wachbataillons mit Fackeln zum „Yorckschen Marsch“ (von Ludwig van Beethoven)

Serenade mit den Musikwünschen von Olaf Scholz

Mit dem Kommando „Großer Zapfenstreich stillgestanden!“ beginnt der eigentliche Zapfenstreich, u.a. mit dem Lied „Ich bete an die Macht der Liebe“ („Helm ab zum Gebet!“) und der Nationalhymne

Abmarsch

Auch die Ex-Bundespräsidenten Christian Wulff und Joachim Gauck lassen sich entschuldigen.