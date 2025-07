Tränen bei „Bares für Rares“ – Auktion endet für Händlerin bitter

Emotionale Szenen spielen sich bei „Bares für Rares“ab. Als Sebastian Paul das Studio betritt, ahnt er nicht, dass er eine Händlerin zu Tränen rühren wird. Der Tischler aus Peine hat sechs Designer-Stühle von Charles und Ray Eames im Gepäck. Gefunden auf dem Dachboden seiner Mutter, sind sie in einem erstaunlich guten Zustand.

Horst Lichter (63) staunt über die Hartschalen-Stühle, die laut Pauls Frau wegen ihrer grünen Bezüge „hässlich“ seien. Experte Sven Deutschmanek (49) kann das nicht fassen und lobt das Glasfaser-verstärkte Polyesterharz. „Das ist für mich ganz großes Kino“, schwärmt er. Dabei schätzt Deutschmanek den Wert auf 300 bis 350 Euro pro Stuhl, insgesamt also 1.800 bis 2.100 Euro. Denn: „Der Zustand ist noch sehr, sehr gut“, so heißt es.

„Bares für Rares“: Händlerin reagiert emotional

Im Verhandlungsraum schlägt Esther Ollicks (45) Herz höher. „Grün! Hammer!“, jubelt sie. „Sie haben der Esther sechs grüne Brillanten mitgebracht“, lässt Susanne Steiger (42) den Verkäufer wissen. „Ihre Augen leuchten so.“ Doch Esther ist nicht die einzige Interessentin. Markus Wildhagen (59) hat ebenfalls ein Auge auf die Schätze geworfen.

Ein Bieter-Duell beginnt. Dabei gerät Esther nervlich sowie finanziell an ihr Limit. 1.800 Euro lautet ihr letztes Gebot. Doch Wildhagen nutzt die Chance und bietet 1.850 Euro. Damit erhält er den Zuschlag. Esther ist am Boden zerstört, als sie die Stühle an ihn verliert. Wolfgang Pauritsch (53) bemerkt sofort: „Die Esther ist traurig.“ Tränen rollen ihr übers Gesicht. Die Niederlage schmerzt deutlich.

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ Montag bis Freitag ab 15.05 Uhr im TV. Alle Folgen sind in der Mediathek abrufbar.