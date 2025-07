Max Verstappen gibt in der Formel 1 endgültig auf – er hat keine Hoffnung mehr

Max Verstappen und Red Bull haben beim Großen Preis von Österreich eine herbe Niederlage hinnehmen müssen. Der niederländische Weltmeister, der in den letzten vier Jahren die Formel-1-Welt dominierte, zeigt nach dem Rennen wenig Hoffnung auf eine erfolgreiche Titelverteidigung.

„Wir kämpfen sowieso nicht um die Weltmeisterschaft“, sagte Verstappen resigniert und schloss damit einen weiteren Titelgewinn praktisch aus.

Max Verstappen und Red Bulls Krise

Ein Desaster wie dieses traf nicht nur Verstappen, sondern auch sein Team. Ein Unfall kurz nach dem Start, verursacht von Mercedes-Pilot Kimi Antonelli, beendete Verstappens Rennen in Spielberg frühzeitig. Währenddessen feierte das McLaren-Duo mit Lando Norris und Oscar Piastri den nächsten Doppelsieg. Mit 61 Punkten Rückstand auf WM-Spitzenreiter Piastri nach elf von 24 Rennen schwindet Verstappens Chance auf den Titel immer weiter.

Auch Red Bulls Führungskräfte zeigten sich niedergeschlagen. „Das ist ein ganz schwarzer Tag“, erklärte Helmut Marko. Laut Marko sei der Rückstand fast unmöglich aufzuholen: „Wenn nicht noch etwas Außergewöhnliches passiert, müssen wir davon ausgehen, dass die WM dahin ist.“ Teamchef Christian Horner stimmte zu und bezeichnete den Grand Prix als „ein Heimrennen zum Vergessen“. Aktuell scheint der WM-Kampf auf einen Wettstreit zwischen den Teamkollegen Oscar Piastri und Lando Norris hinauszulaufen.

Was bleibt für Max Verstappen?

McLaren präsentiert sich diese Saison als unbezwingbar. Ihr Auto schont die Reifen besser als jedes andere, was besonders beim Rennen in Spielberg deutlich wurde. Red Bull konnte da einfach nicht mithalten. Verstappens Hoffnungen auf einen fünften WM-Titel in Folge sind durch die Dominanz der Konkurrenz ernsthaft gefährdet.

Trotz allem scheint Verstappen gefasst zu bleiben. „Meine Mentalität ändert sich nicht. Wir haben in der Vergangenheit schon oft gewonnen“, erklärte er. Doch Sätze wie „manchmal muss man akzeptieren, dass man nicht gewinnt“, spiegeln Verstappens geringe Zuversicht wider. Max Verstappen steht vor seiner vielleicht schwierigsten Saison überhaupt – ob er zurückschlagen kann, bleibt fraglich.

