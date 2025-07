Sauber im siebten Formel-1-Himmel! Doch jetzt wird dieses Hülkenberg-Dilemma zum Thema

Sauber ist gerade die Überraschung der Königsklasse. Das Team von Nico Hülkenberg befindet sich mächtig im Aufschwung und greift plötzlich das Mittelfeld der Formel 1 an. Der einzige deutsche Pilot im Grid fuhr zuletzt dreimal in Folge in die Punkte.

Das war vor der Saison nicht zwingend zu erwarten. Doch schon beginnen die Gedankenspiele. Wie viel mehr wäre für Sauber in der Formel 1 eigentlich drin, wenn da nicht dieser eine Makel wäre? Denn Hülkenberg schaffte es in dieser Saison noch nicht einmal in den letzten Quali-Abschnitt!

Formel 1: Hülkenberg hat noch Luft nach oben

Platz fünf in Spanien, Platz acht in Kanada, Platz neun in Österreich – Hülkenberg hat in den letzten Wochen einiges für das Punktekonto seines Teams getan. Beeindruckend ist die Leistung vor allem deshalb, weil er sich stets von hinten im Feld nach vorne kämpfen musste. In Spanien ging er als 16. ins Rennen, in Kanada als 13. und in Österreich gelang ihm eine irre Aufholjagd vom letzten Platz.

Was also wäre also möglich gewesen, hätte er eine gute Qualifikation am Tag zuvor gefahren? Diese Frage muss sich der Deutsche immer öfter stellen. Eigentlich als sehr guter Quali-Fahrer bekannt, schaffte er es diese Saison noch nicht einmal ins Q3! Die beste Platzierung hier war ein 12. Platz in China. Dadurch geht der Formel-1-Star stets mit einer Hypothek ins Rennen.

Woran liegt es?

Die Frage, die sich stellt: Liegt es an Nico Hülkenberg – oder ist das Auto auf eine Runde gesehen einfach nicht gut genug, aber dafür deutlich besser in der Rennabstimmung? In Spielberg zeigte Gabriel Bortoleto mit Platz acht in der Quali, dass Q3 drin ist. Leider an einem Tag, an dem sein deutscher Teamkollege nicht viel zusammenbrachte.

Aber auch Hülkenberg selbst ließ etwa schon zu Beginn der Saison in China durchscheinen, dass Q3 durchaus möglich wäre, wenn man selbst keine Fehler macht.

Vielleicht können die neuen Updates in Silverstone (hier mehr dazu lesen) dazu beitragen, dass Hülkenberg sein Quali-Renn-Dilemma hinter sich lassen kann. Nicht auszumalen, wie viele Punkte es auf einmal regnet, wenn die Sauber schon vorne im Feld starten.