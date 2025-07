Formel 1 – Großer Preis von Großbritannien im Live-Ticker: Wechsel-Wirbel um Verstappen!

Nach Spielberg kommt Silverstone: Die Formel 1 macht an diesem Wochenende in Großbritannien Halt. 1948 Uhr fand zum ersten Mal ein Rennen in Silverstone statt, seit 1987 wird durchgängig in Northamptonshire gefahren.

In den letzten Jahren dominiert vor allem ein Mann den Großen Preis von Großbritannien: Seit 2014 gewann Lewis Hamilton satte achtmal bei seinem Heimrennen. In diesem Jahr ist der viermalige Formel-1-Weltmeister von einem Sieg jedoch wohl weit entfernt. Stattdessen könnte McLaren die nächste große Party feiern und das Heimrennen dominieren.

Formel 1 – Großer Preis von Großbritannien im Live-Ticker

Gelingt für McLaren der nächste (Doppel-)Sieg? Wie performt Max Verstappen nach der herben Enttäuschung in Österreich? Wie schlagen sich Hamilton und George Russell bei ihrem Heim-GP? In unserem Live-Ticker verpasst du nichts – alle Highlights, alle Aufreger, alle spannenden Szene hier LIVE.

Großer Preis von Großbritannien: Zeitplan

Freitag, 04. Juli

13.30 Uhr: 1. Freies Training

17.00 Uhr: 2. Freies Training

12.30 Uhr: 3. Freies Training

16.00 Uhr: Qualifying

16.00 Uhr: Großer Preis von Großbritannien

12.30 Uhr: Einer der heimlichen Stars der Formel 1 ist derzeit auch zweifelsohne Nico Hülkenberg. Der deutsche Pilot überzeugt mit starken (Renn-)Leistungen, fuhr dreimal hintereinander mit dem Sauber in die Punkte. In Österreich startete er von Platz 20 und kam sensationell auf Platz neun ins Ziel.

Gelingt Hülkenberg der Viererpack, holt er auch in Silverstone Punkte? Fakt ist: Eine gute Leistung im Qualifying würde das ganz deutlich vereinfachen. Zuletzt musste er nach einer Enttäuschung in der Qualifikation von weit hinten starten.

11.45 Uhr: In diesen Tagen dreht sich fast alles um ein Thema: Max Verstappen und ein möglicher Wechsel zu Mercedes. Erst vor wenigen Tagen sickerte die Meldung durch, dass sich der Niederländer gar bereits mit Toto Wolff auf eine gemeinsame Zusammenarbeit ab 2025 geeinigt habe (DER WESTEN berichtete).

Am Donnerstag (03. Juli) wies er die Gerüchte zurück, betonte unter anderem, dass er sein Plan, seine gesamte Karriere bei einem Rennstall zu verbringen, noch immer verfolge. Ein Bekenntnis zu Red Bull vermied er jedoch weiterhin.

Weitere News:

Freitag, 04. Juli, 10.04 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Großen Preis von Großbritannien der Formel 1! Das Traditionsrennen in Silverstone steht vor der Tür – für einige Stars und einige Teams ist es das Heimrennen. Die Fans dürfen sich auf ein großes Motorsport-Fest freuen!