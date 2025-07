Formel-1-Beben! Max Verstappen sagt Mercedes zu

Spätestens seit dem vergangenen Sommer wird nahezu wöchentlich über die Zukunft von Max Verstappen in der Formel 1 gesprochen. Bleibt er bei Red Bull? Wechselt er? Oder verlässt er die Königsklasse gar komplett?

Es ist kein Geheimnis mehr, dass Toto Wolff den viermaligen Formel-1-Weltmeister gerne zu Mercedes lotse würde – schon 2024 hat er dies versucht. Doch laut „Sky Italia“ soll es jetzt tatsächlich so weit sein: Max Verstappen hat grünes Licht für einen Wechsel zu den Silberpfeilen gegeben.

Max Verstappen ebnet Weg für Hammer-Wechsel

Diese Nachricht dürfte die Formel-1-Welt erschüttern! Laut „Sky Italia“ ist sich Verstappen mit Toto Wolff über einen Wechsel zur Saison 2026 einig. Er soll Wolff seine Zusage gegeben haben und ist bereit, diesen Hammer-Schritt zu gehen! Der Paukenschlag um Verstappen rückt also immer näher.

Wolff buhlte schon im vergangenen Jahr öffentlich um Verstappen, blitzte damals jedoch noch ab. Er hätte den Niederländer gerne schon zu der laufenden Saison in seinem Team gehabt. Jetzt könnte es mit einem Jahr Verspätung so weit sein – arbeiten Wolff und Verstappen bald also wirklich Seite an Seite?

Mercedes-Vorstand zögert noch

Das Szenario, Verstappen im Mercedes und nicht im Red Bull zu sehen, dürfte für viele Formel-1-Fans, unvorstellbar sein. Doch jetzt ist es realistischer denn je, Verstappen ist auf dem Weg zu Mercedes. Lediglich eine Hürde müsse der Deal laut den italienischen Medien noch nehmen: Der Verstappen-Wechsel müsse noch von dem Mercedes-Vorstand abgesegnet werden.

Dieses Ja-Wort steht laut „Sky Italia“ allerdings noch aus. Doch kann Mercedes die wohl einmalige Chance, den mit Abstand besten Fahrer des Grid zu bekommen, ablehnen? Wohl kaum.