Nackenschlag für Max Verstappen – Österreich-Drama hat bittere Folgen

Drei Kurven dauerte es, da war das Red-Bull-Heimspiel von Max Verstappen gelaufen. Ein Verbremser von Kimi Antonelli katapultierte auch den viermaligen Weltmeister aus dem Rennen. Schaden am Auto, 0 Punkte, Sonntag gelaufen.

Ein Erlebnis, das Max Verstappen seit Ewigkeiten nicht mehr hatte. Denn auch wenn er den McLaren weit hinterherhinkt, kam er doch immer verlässlich in die Punkte. Doch jetzt ist eine unglaubliche Serie und damit auch eine Rekordjagd gerissen.

Max Verstappen: Serie gerissen

31 Rennen in Folge – so oft hatte es der Niederländer in der Formel 1 in die Punkteränge geschafft. Letztmals war das am 24. März bei Großen Preis von Australien nicht gelungen, als er seinen Wagen mit einer defekten Bremsscheibe abstellen musste. Seither hatte er jedes Rennen zu Ende gefahren und es auch immer in die Top-10 geschafft.

Doch in Österreich riss diese Serie jäh. Zwar ging Verstappen nach einem enttäuschenden Qualifying nur als Siebter ins Rennen, Punkte wären aber wohl dennoch dabei herausgesprungen – wenn Antonelli ihn nicht abgeräumt hätte (hier mehr dazu lesen). Das ist auch dahingehend bitter, weil sich Max Verstappen auf Rekordjagd befand.

Hamilton bleibt vorne

Denn auch wenn die Serie des viermaligen Weltmeisters bereits beeindruckend klingt: In der Geschichte der Formel 1 gab es einen Fahrer, der noch länger regelmäßig in die Punkte fuhr. Und dieser ist Rekordweltmeister und hört auf den Namen Lewis Hamilton.

Dieser schaffte es tatsächlich von 2018 in Großbritannien bis 2020 in Bahrain immer in die Punkte. Eine Serie von stolzen 48 Grands Prix in Folge, die heute der Spanne von zwei Saisons entspricht. Zwar war Max Verstappen noch ein gutes Stück von dieser Marke entfernt – aber angesichts seiner Leistungen hätte er diese ohne Zwischenfälle durchaus schaffen können.

Doch so beendet der Mercedes-Rookie die Rekordjagd Verstappens – und mutmaßlich auch endgültig den Traum vom 5. WM-Titel in Folge. Denn der Red Bull-Pilot hat jetzt schon 61 Punkte Rückstand auf den Formel-1-Führenden Oscar Piastri.