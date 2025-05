Kanzlerwahl-Debakel: Ist Scholz überhaupt noch im Amt?

Beim Großen Zapfenstreich am Montag wurde Olaf Scholz zeremoniell aus dem Amt des Bundeskanzlers verabschiedet. Bereits am 25. März erhielt er im Schloss Bellevue von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier seine Entlassungsurkunde. Am vergangenen Mittwoch (29. April) fand die letzte Kabinettsitzung statt. Alle Zeichen standen auf Abschied. Doch was ist jetzt nach dem Kanzlerwahl-Debakel für Friedrich Merz?

Viele fragen sich: Hat Deutschland nun keinen Kanzler mehr? Oder ist Scholz noch weiter im Amt?

+++ Mehr zum Thema im Newsticker: Kanzlerwahl-Desaster von Merz: So geht’s jetzt weiter +++

Wer regiert jetzt Deutschland?

Durch die gescheiterte Kanzlerwahl von Merz ändert sich nichts! Scholz bleibt weiter geschäftsführend im Amt, ebenso wie die rot-grünen Bundesministerinnen und Bundesminister. Auch wenn Scholz sein Büro schon leergeräumt hat, kann er nochmal am Kanzlerschreibstuhl Platz nehmen.

Es gilt Artikel 69, Absatz 3. Dort heißt es: „Auf Ersuchen des Bundespräsidenten ist der Bundeskanzler, auf Ersuchen des Bundeskanzlers oder des Bundespräsidenten ein Bundesminister verpflichtet, die Geschäfte bis zur Ernennung seines Nachfolgers weiterzuführen.“

SPD-Kanzler Scholz bleibt geschäftsführend im Amt

Es bleibt somit bei der Übergangslösung, bis Merz oder ein anderer Nachfolger von Scholz vom Bundestag gewählt und vom Bundespräsidenten ernannt wird. Der SPD-Mann führt solange geschäftsführend die Regierungsgeschäfte.

Weitere Nachrichten für dich:

Olaf Scholz hatte im Vorfeld der Bundestagssitzung angekündigt, für Merz zu stimmen. Nachdem Bundestagspräsidentin Julia Klöckner das Ergebnis bekannt gab, war Scholz kopfschüttelnd im Plenarsaal zu sehen. Der 66-Jährige beriet sich auch mit SPD-Ministerpräsidentinnen über den Ausgang der Wahl.

Er schien mit dem Wahl-Hammer ebenso wenig gerechnet zu haben wie die meisten anderen Abgeordneten. Für mindestens eine weitere Nacht bleibt er Regierungschef. Oder anders ausgedrückt: Feierabend verschiebt sich!