Penny ruft seine Kunden DAZU auf – doch die reagieren gespalten

Discounter Penny richtet einen wichtigen Aufruf an seine Kunden – doch die reagieren teilweise gar nicht gut auf den Hinweis.

Penny spornt an zu wählen – Kunden reagieren emotional: „Eigentlich traurig“

„In unseren Penny Märkten habt ihr immer die Wahl, bei der Bundestagswahl nur alle 4 Jahre. Nutzt die Chance und setzt am 26.09. euer Kreuzchen!“, heißt es derzeit auf der Facebook-Seite des Unternehmens.

Ein paar Fakten zu Penny:

wurde 1973 gegründet, Zentrale in Köln

rund 2.135 Filialen in Deutschland

gehört zur Rewe Group

2007 massive Expansion durch Übernahme von Plus-Filialen

Umsatz 2018: rund 12,4 Milliarden Euro

noch in sechs weiteren Ländern in Europa tätig (Italien, England, Frankreich, Ungarn, Spanien, Tschechien)

Dazu postete der Discounter das Bild eines Kassenzettels, auf dem neben Einkäufen wie Blumenkohl für 2,29 Euro oder Rucola Salat für 1,09 Euro auch „Wählen gehen“ in roter Schrift für 0,00 Euro auftaucht. Darüber steht: „Kostenlos, aber nicht umsonst.“

Penny richtet sich jetzt mit einer wichtigen Bitte an seine Kundinnen und Kunden. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Michael Gstettenbauer

Dass Penny seine Kundinnen und Kunden dazu ermutigt, bei der Bundestagswahl am 26. September ihre Stimme abzugeben, kommt bei vielen Facebook-Nutzern gut an.

„PENNY, mein Laden. Tolle Aktion und ganz tolle Mitarbeiter […]“, schwärmt beispielweise eine Kundin. „Ich finde es […] gut, die Menschen darauf aufmerksam zu machen“, schreibt eine andere. Ein Großteil der Kommentare fällt derart positiv aus.

Penny: Kundin reagiert wütend auf Wahl-Aufruf

Doch nicht bei jedem löst die Aktion positive Gefühle aus! „Eigentlich traurig, dass man in einem Land, wo es Wahlrecht und Freiheit gibt, Leute drauf aufmerksam machen muss, ihre Stimme zu geben. In anderen Ländern haben viele Menschen nicht dieses Privileg“, findet eine Facebook-Nutzerin. Gegen die Aktion selbst, hat die Dame jedoch nichts einzuwenden.

Eine Nutzerin wird wegen des Aufrufs jedoch fuchsteufelswild: „Kostet nix *Lachsmilie*. Hat nie etwas gebracht und wird SO auch nichts werden. Ihr seid echt Träumer... die Realität sieht anders aus! Aber wer nicht hören will MUSS fühlen...und leider leiden WIR alle mit...ADE Penny“, so ihr hoch emotionale Beitrag. Was genau dahinter steckt, bleibt unklar.

Wieder andere nehmen das Posting zum Anlass für Scherzchen: „Penny zieht in den Bundestag? Geilo! Ich werde euch definitiv mein erstes Kreuz geben“, witzelt jemand. Wir sind gespannt, ob Penny mit seinem Aufruf einen Unterschied machen konnte!

