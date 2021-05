Payback bei Rewe: Kundin bekommt an Kasse Superlos – als sie es einlöst, kann sie es nicht glauben

Die Rewe Group mit Sitz in Köln ist eine der größten Handelskonzerne Deutschlands. Zu ihr zählen nicht nur die Supermarktkette Rewe. Dazu gehört auch Penny, Toom, Billa in Österreich, DER Touristik Deutschland und Lekkerland.

Ärger für Payback bei Rewe: Als eine Kundin an der Kasse ein Superlos einlösen will, kann sie ihren Augen kaum trauen.

Viele Menschen träumen davon bei einem Gewinnspiel mal so richtig abzusahnen. So auch eine Kundin, die mit Payback bei Rewe und einem Superlos sich wohl einen wertvollen Preis erhofft hatte. Doch daraus wurde nichts. Stattdessen ärgerte sie sich.

Payback bei Rewe: Eine Kundin war in heller Aufregung. Grund waren doppelte Gewinncodes. Foto: IMAGO / STPP

Payback bei Rewe: Kundin ist sauer

Und eben diesen Ärger teilte sie dann gleich auch mal auf der offiziellen Facebook-Seite von Payback Deutschland mit: „Superlos… Gewinnchancen wohl nicht ganz korrekt. Ich habe in zwei verschiedenen Rewe-Filialen am selben Tag zu unterschiedlichen Zeiten zwei Mal den selben Gewinncode ausgedruckt bekommen. Klar kann man so verhindern, dass wirklich was gewonnen werden kann, außer Punkte auf Molkereiprodukte bei Rewe“, schreibt die Kundin.

Und ihrem Post legt sie dann auch gleich die passenden Beweise bei: Sie postet ein Bild ihrer beiden Superlose – und tatsächlich: Es ist exakt der selbe Code aufgedruckt!

Payback bei Rewe: Die Situation wird schnell aufgeklärt

Was hat es damit auf sich? Payback klärte die verärgerte Frau relativ schnell auf: Es handelt sich um einen „Tagescode“! „Diese Codes sind identisch und können pro Kunde jeweils für diesen Tag nur einmal eingegeben werden. Es handelt sich hierbei um keine Nieten oder einen technischen Fehler.“

Dann war all die Aufregung ja umsonst…

Du gehst gerne bei Rewe einkaufen? Dann könnte das auch noch interessant für dich sein: Dort gab es nämlich einen Riesenwirbel um eine Corona-Maßnahme! >>> Hier kommst du zum Artikel. (cf)