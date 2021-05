Die Rewe Group mit Sitz in Köln ist eine der größten Handelskonzerne Deutschlands. Zu ihr zählen nicht nur die Supermarktkette Rewe. Dazu gehört auch Penny, Toom, Billa in Österreich, DER Touristik Deutschland und Lekkerland.

Rewe in Bochum: Kundinnen streiten sich mit Security-Mann – dann muss die Polizei kommen

Bochum. Streit löst Polizeieinsatz in einer Rewe-Filiale in Bochum aus!

Am Mittwochnachmittag ist eine Auseinandersetzung in einer Rewe-Filiale in Bochum-Wattenscheid derart eskaliert, dass die Polizei anrücken musste. Ein Security-Mitarbeiter war im Rahmen des Streits sogar leicht verletzt worden.

Bochum: Ein heftiger Streit zwischen Rewe-Kunden und Security ist heftig eskaliert! (Symbolbild) Foto: IMAGO / Horst Galuschka

Der Vorfall ereignete sich gegen 16 Uhr im Rewe-Markt an der Hochstraße 23. Drei Bochumerinnen (zwischen 18 und 24) hatten beim Betreten der Filiale gegen die Corona-Schutzbestimmungen verstoßen, teilte Polizeisprecher Frank Lemanis gegenüber DER WESTEN mit.

Als sie ein Security-Mitarbeiter (23) daraufhin des Ladens verweisen wollte, kam es zu einer handfesten Auseinandersetzung. Kurz darauf gesellten sich auch noch zwei Männer dazu – offenbar Bekannte oder Angehörige der drei jungen Frauen – und mischten sich in den Streit ein.

Somit stand der einzelne Sicherheitsmann gleich fünf unzufriedenen Personen gegenüber.

Security-Mitarbeiter verletzt – Polizei rückt an

Der Streit eskalierte. Es kam zu körperlichen Angriffen auf den Security-Mitarbeiter, der dabei leicht verletzt wurde. Der 23-Jährige zog sich schließlich in die Filiale zurück.

Augenzeugen, die die lautstarke Auseinandersetzung mitbekommen hatten, alarmierten sofort die Polizei. Mit insgesamt vier Streifenwagen rückten die Beamten an.

Vor Ort konnten alle beteiligten Personen angetroffen werden. Die Polizei stellte die Personalien der fünf Unruhestifter fest und schrieb entsprechende Strafanzeigen.

Weitere Details zum Tathergang werden noch ermittelt, hieß es von Seiten der Polizei Bochum. (at)

