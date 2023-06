Hochzeit: Paar und Gäste feiern Ja-Wort – plötzlich kommt es zur Tragödie

Alles war so schön: Bei strahlendem Wetter wollte ein Paar in Frankreich am Samstag (10. Juni) ihr Liebesglück mit einer Hochzeit besiegeln. Die Verliebten hatten sich gerade das Ja-Wort gegeben, als ein tragischer Unfall die glückliche Stimmung zum Kippen brachte.

Denn als die Hochzeits-Gesellschaft aus dem Standesamt kam, raste plötzlich ein Auto auf sie zu. Acht Menschen wurden bei dem Crash verletzt.

+++ Hochzeit: „Direkt ins Gefängnis“ – Mutter des Bräutigams kassiert für Outfit Mega-Shitstorm +++

Hochzeit nimmt tragisches Ende

Passiert ist das Unglück in der Ortschaft Cléry-Saint-André unweit von Orléans. Eine Frau hat die Kontrolle über ihren Wagen verloren und ist dabei geradewegs in die Hochzeitsgesellschaft gesteuert. Den Angaben der Feuerwehr zufolge waren insgesamt 70 Personen von dem Unfall betroffen, acht von ihnen wurden dabei schwer verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Erste Hilfe leisten – das kannst du tun!

Unglücksstelle absichern und den Notruf unter 112 oder 110 wählen

lebenswichtige Funktionen des Verletzten kontrollieren

im Fall der Fälle: Wiederbelebung starten, Blutungen stillen, stabile Seitenlage

Ob auch das frischgebackene Ehepaar unter den Verletzten ist, geht aus dem Bericht zunächst nicht hervor. Wie der Sender France 3 berichtete, kam es zu dem Unfall, als die Hochzeitsgesellschaft gerade das Standesamt verließ.

+++ Hochzeit: Braut schickt Gäste zum Friseur – sonst dürfen sie nicht zur Feier +++

Hochzeit: Unfallursache noch unklar

Möglicherweise habe die Frau am Steuer plötzlich mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt, und habe deshalb die Kontrolle über den Kleinwagen verloren.

Noch mehr News:

Das Auto geriet ins Schleudern, riss die Absperrungen vor dem Rathaus ab und fuhr in die Menschenmenge, die eigentlich gerade ausgelassen Hochzeit feierte. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Der Verkehr musste für die Einsatzdauer umgeleitet werden. (mit dpa)