Horror auf einem französischem Spielplatz: In der südostfranzösischen Stadt Annecy hat ein Angreifer mehrere Kleinkinder und zwei Erwachsene auf einem Spielplatz mit einem Messer attackiert und schwer verletzt.

Die vier verletzten Kleinkinder und ein Erwachsener schwebten zunächst in Lebensgefahr, sagte die Staatsanwältin Line Bonnet-Mathis am Donnerstagabend (8. Juni). Ein weiterer Erwachsener sei leicht verletzt. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen und befindet sich in Polizeigewahrsam.

Frankreich: Mann attackiert Kinder mit Messer

Videoaufnahmen zufolge, welche die Zeitung „Le Parisien“ auf ihre Echtheit überprüfte, ging der mutmaßliche Täter mehrfach auf kleine Kinder los, die sich in Kinderwagen befanden. Mehrere Menschen versuchten, den Angreifer aufzuhalten. „Zwei Stadtangestellte haben versucht den Täter zu stoppen, als dieser seine Taten ausführte“, sagte der Bürgermeister von Annecy, François Astorg. Er lobte den Mut der Helfer, eine psychologische Betreuung sei eingerichtet worden.

Die vier verletzten Kinder sollen im Alter von 22 Monaten bis drei Jahren sein – zwei von ihnen waren ein französisches Geschwisterpaar, die beiden anderen waren auf einer Urlaubsreise und stammen aus Großbritannien und den Niederlanden. Die Kinder wurden in Kliniken in Genf und Grenoble gebracht.

In der südfranzösischen Stadt Annecy hat ein Mann Kinder und Erwachsene mit einem Messer attackiert und verletzt. Quelle: IMAGO/PanoramiC Foto: IMAGO/PanoramiC

Auch Ex-Profifußballer Anthony Le Tallec wurde Zeuge der Attacke. Beim Joggen habe er Menschen auf sich zu rennen sehen. „Plötzlich sagte mir eine Mutter, rennen Sie, rennen Sie, da ist jemand, der alle niedersticht.“ Daraufhin habe er den Angreifer über die Wiese rennen sehen, der von Polizisten verfolgt wurde. Auf einen alten Mann habe er noch zweimal eingestochen, ehe er von der Polizei überwältigt werden konnte. Auch habe Le Tallec habe die verletzten Kinder auf dem Boden liegen gesehen.

Frankreich: Staatsanwaltschaft ermittelt wegen versuchten Mordes

Die Ermittler sehen bislang kein terroristisches Motiv, wie die Staatsanwältin von Annecy, Line Bonnet-Mathis, mitteilte. Der Angreifer werde zu seinen Beweggründen verhört werden. Noch sei das Motiv unklar, auch habe er nicht unter Drogen- oder Alkoholeinfluss gestanden. Um über das Profil des Täters zu sprechen, sei es zu früh. Nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur ermittle die Staatsanwaltschaft wegen versuchten Mordes.

Laut der Nachrichtenagentur AFP handelt es sich bei dem Angreifer nach Angaben der Polizei um einen 32 Jahre alten Syrer, der selbst Vater eines dreijährigen Kindes ist. Er ist mit einer Frau verheiratet, das Paar soll sich allerdings kürzlich getrennt haben. Das Paar lebte jahrelang in Schweden, sagte Frankreichs Premierministerin Élisabeth Borne. In Frankreich sei er ohne festen Wohnsitz gewesen. Für die europäischen Sicherheitsbehörden sei der Mann ein Unbekannter, es liege nichts zu ihm vor.

Obwohl der Mann in Schweden als Asylbewerber anerkannt war, hatte er im vergangenen Jahr auch in Frankreich Asyl beantragt. Wie der Sender BFMTV berichtete, sei dieser Asylantrag vor vier Tagen abgewiesen worden. Ob dies etwas mit der Tat zu tun haben könnte, ist offen. Der Mann sei weder den Geheimdiensten bekannt noch gebe es Hinweise auf eine psychiatrische Vorgeschichte.

Auch war in den Berichten der örtlichen Medien zunächst von einem verletzten deutschen Kind die Rede gewesen, was aber offiziell nicht bestätigt wurde. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) drückte den Angehörigen der Opfer sein Beileid aus. Auf Twitter schrieb er: „Lieber Emmanuel Macron, (…) Deutschland ist schockiert über diese unmenschliche und verachtenswerte Tat“. Zunächst ging der SPD-Politiker auch auf das vermeintlich verletzte deutsche Kind ein. Dieser Absatz wurde in einer aktualisierten Fassung später weggelassen.

Laut AFP sagte die Staatsanwältin, es handele sich bei den schwer verletzten Kindern um zwei französische, ein britisches und ein niederländisches Kind. Die Kinder seien im Alter von 22 Monaten bis drei Jahren.

Frankreich „steht unter Schock“

Auch Frankreichs Staatschef Macron zeigte sich bestürzt. „Die Nation steht unter Schock“, schrieb er auf Twitter. Der Angriff sei „absolut feige“ gewesen. „Unsere Gedanken begleiten sie und ihre Familien sowie die eingesetzten Rettungskräfte.“

Wie die Zeitung „Le Parisien“ berichtete, sollte der Mann am Freitag psychiatrisch untersucht werden. Im Polizeigewahrsam habe er einen schweren hysterischen Anfall erlitten. (mit dpa)

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert.