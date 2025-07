Abbruch bei Bahnrad-DM! Heftiger Unfall mit mehreren Verletzten

Aktuell fährt nicht nur die Tour de France, sondern am Sonntagabend (6. Juli) fanden auch Halbfinals der deutschen Meisterschaften im Bahnradsport statt. Doch die Bahnrad-DM in Dudenhofen endete leider abrupt. Am letzten Wettkampftag kam es zu einem schweren Unfall.

Zwei Fahrer und mehrere Zuschauer verletzten sich dabei während der Bahnrad-DM – teils schwer. Trotz der Schwere der Ereignisse sind alle Personen außer Lebensgefahr. Ein Großaufgebot an Rettungskräften versorgte die Verletzten vor Ort.

Schwerer Unfall bei der Bahnrad-DM

Wie „Focus online“ berichtete, stürzten im Keirin-Halbfinale zwei Rennfahrer in einer Kurve mit etwa 60 km/h in eine Besuchergruppe. Die beiden Sportler erlitten nur leichte Verletzungen, doch sieben Zuschauer wurden teils schwer verletzt. Zwei von ihnen brachte man per Rettungshubschrauber in nahegelegene Kliniken, um eine optimale Versorgung sicherzustellen.

+++Für Rennsport-Fans: Mega-Chaos bei der F1 in Silverstone+++

Der Abbruch der Bahnrad-DM war nach dem Unfall unausweichlich. „Die Gesundheit von Sportlerinnen und Sportlern, Zuschauerinnen und Zuschauern geht immer vor. Der Veranstaltungsabbruch war deshalb alternativlos“, erklärte Oliver Streich vom Verband German Cycling. Die Veranstalter reagierten geschockt und sprachen allen Verletzten ihre besten Genesungswünsche aus.

Betroffenheit und Genesungswünsche für Verletzte

„Ich bin geschockt von dem Unfall. Wir haben hier in Dudenhofen fünf Tage lang ein Radsport-Fest erlebt. So ein Ende der Veranstaltung hat sich natürlich niemand gewünscht. Ich wünsche allen Beteiligten schnelle und vollständige Genesung“, äußerte sich Jens Hartwig, Vorsitzender des RV Dudenhofen, zutiefst betroffen.

Die Bahnrad-DM sollte den Sport feiern, fand jedoch durch das tragische Ereignis ein unerwartetes und trauriges Ende. Die Sicherheit von Fahrern und Zuschauern bleibt oberste Priorität, wie die Veranstalter betonen. Der Unfall hat alle tief erschüttert, doch die Hoffnung auf eine schnelle Genesung aller Beteiligten überwiegt.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.