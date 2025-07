Formel 1: Mega-Chaos in Silverstone! Regen sorgt für irres Spektakel

Typisch britisch! Es kam beim Formel-1-Rennen in Silverstone zu (teils heftigen) Regenfällen. Eine Unterbrechung konnte die Rennleitung verhindern. Dennoch sorgte die nasse Strecke und die damit verbundene Unsicherheit bei der Reifenstrategie der Teams für enormes Chaos.

Mehrere Unfälle, zahlreiche Safety-Car-Phasen und Strafen unter anderem auch für Oscar Piastri. Die Kombination aus Regen- und Sonnenphasen sorgt für ein spektakuläres Rennen beim Großbritannien-GP. Kaum ein Fahrer schafft es, das Auto über alle 52 Runden konstant auf der Strecke zu halten.

Formel 1: Red Bull sei „unfahrbar“

Dabei sorgen die Bedingungen auch bei Star-Piloten wie Max Verstappen und Lewis Hamilton für starken Unmut. Beide schimpften im Teamfunk gegen das eigene Auto. „Unfahrbar“ oder „das Auto ist kaum zu fahren“, erklang es aus den beiden Cockpits der frustrierten Fahrer. Dabei stellt das Wetter allerdings nicht alles auf den Kopf.

Denn trotz Regen-Chaos triumphieren beide McLaren wie gewohnt beim Formel-1-Rennen und sicherten sich in Silverstone beim Heim-GP den Doppelsieg. Bittere Enttäuschung dagegen bei Mercedes und dem jungen Fahrer Kimi Antonelli. Isack Hadjar (Racing Bulls) fuhr dem Italiener in der schlimmsten Regenphase ins Auto – das Aus für beide Fahrer.

Hülkenberg mit Sensation

Schuld daran war vor allem die extrem schlechte Sicht, gut in der Helm-Kamera zu erkennen. Und während das Regen-Chaos für einige so zum Verhängnis wurde, konnte neben Sieger Lando Norris vor allem Nico Hülkenberg über eine Riesen-Überraschung jubeln.

Der Deutsche fuhr das erste Mal in seiner Karriere aufs Podium und bestätigt damit seine immer stärker werdende Form der letzten Wochen in der Formel 1. Dabei trotzte er dem Wetter und hielt den Sauber konsequent auf der Strecke. Auch dank des Wetters eine deutsche Sensation in Silverstone.