Hochzeit in Bochum: Paar gibt sich das Ja-Wort – du ahnst nicht an welchem Ort

Es gab wirklich schon viele, verrückte Geschichten, die wir über Hochzeiten gehört haben, doch diese ist nun wirklich ausgefallen. Ein Paar aus Bochum hat einen wahrlich ungewöhnlichen Ort gewählt, um sein Liebesglück zu besiegeln.

Schon seit 20 Jahren kennen sich die beiden Bochumer, seit 2013 sind sie fest zusammen. Erstmals vor zwei Jahren fiel das Wort „Hochzeit“. Doch leider kam ständig etwas dazwischen, sodass es zum großen Tag nie gekommen war. Dass sich die zwei ausgerechnet hier das Ja-Wort geben würden, damit hätten sie nie gerechnet. Die „WAZ“ berichtete über diese Hochzeit.

Bochum: Ja-Wort an ungewöhnlichem Ort

Als seine Freundin Anfang März schwanger wurde, fackelte ihr Liebster nicht lange und machte ihr im Oktober einen Heiratsantrag. Knapp sechs Wochen später, am 9. November 2023, wollte sich das Paar im Wattenscheider Standesamt das Ja-Wort geben. Im Jahr darauf sollte dann die große Feier folgen. Doch dann kam alles anders. Die Hochzeit fand nämlich tatsächlich in einem Kreißsaal statt. Wer hätte das gedacht?

Dass kurz nach dem Standesamtstermin der errechnete Geburtstermin anstand, war für das junge Liebespaar kein Problem, so die „WAZ“. Doch dann kam alles anders: Bereits am 6. November machte sich der Nachwuchs bemerkbar, der Muttermund war bereits geöffnet, sofort ging es in die Augusta-Geburtsklinik. Doch die Hochzeit verschieben, das wollten die beiden nun wirklich nicht.

Unbürokratische Hilfe

Daher stand am Morgen des 8. November der Verlobte vor dem Standesamt in Bochum vor der Tür und fragt etwas, das die Mitarbeiter zuvor noch nie gehört hatten. „Ist es wohl möglich, dass wir morgen im Augusta heiraten?“, fragte er. Und er hatte Erfolg: Ein Standesbeamter hatte sich bereiterklärt, diese ungewöhnliche Trauung zu begleiten. Auch der leitende Arzt der Augusta-Geburtshilfe war einverstanden. So konnte das junge Glück pünktlich am 9. November um 12.30 Uhr in einem Kreißsaal vermählt werden.

Der Nachwuchs des frischgebackenes Ehepaares, der nur einige Zeit später auf die Welt kam, machte das junge Familienglück perfekt.