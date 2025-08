NRW hat die beliebteste Eisdiele in Deutschland – du wirst nicht glauben, welche Sorten es dort gibt

Nix wie hin nach NRW! Der Sommer ist in vollem Gange, die Temperaturen sind auf einem angenehmen Niveau und locken zumindest hier und da zu einem Gang in die Eisdiele an. Die Google-Suchanfragen nach „Eisdiele in der Nähe“ sind in den letzten vier Wochen um satte 40 Prozent gestiegen. Längst ist klar: Die Eissaison hat begonnen!

Doch wo befindet sich die beste Eisdiele Deutschlands? Experten des Auto- und Reisevermittlers „Sixt“ haben jetzt die zehn beliebtesten Eisdielen der Bundesrepublik identifiziert – basierend auf Google-Bewertungen, Suchtrends und dem Preis pro Kugel. Und der Sieger liegt in NRW, genauer in Düsseldorf! Aus gutem Grund …

NRW hat die beliebteste Eisdiele in Deutschland

Mit 26 von 36 Punkten führt „Gelato49“ die Liste der beliebtesten Eisdielen Deutschlands an. Die Düsseldorfer verzeichnen einen Suchanstieg von satten 83 Prozent, überzeugt zudem mit einer Google-Bewertung von 4,6 von fünf Sternen. Diese Gelateria bietet handgemachtes Eis für vertretbare zwei Euro pro Kugel an, setzt auf traditionelle Herstellungsmethoden mit modernem Flair.

Vor allem die kreativen Sorten haben es in sich und finden sich nicht überall: Brombeer-Lavendel, Limette-Basilikum oder Pistazie-Sicilia werden mit Vollmilch aus der Region zubereitet. Doch auch die Klassiker wie Vanille, Erdbeere und Schokolade haben es laut Bewertungen in sich.

Du wirst nicht glauben, welche Sorten es dort gibt

Das Ranking der besten Eisdielen in Deutschland von „Sixt“ basiert auf einem gewichteten Bewertungssystem, welches mehrere Faktoren berücksichtigt. Dazu zählen das monatliche Google-Suchvolumen, der jährliche Anstieg der Anfragen, die Google-Bewertungen sowie der Kugelpreis.

Die maximale Punktzahl lag bei 36, wobei jeder Faktor individuell gewichtet wurde. Übrigens landet hinter der NRW-Eisdiele eine Gelateria aus Bayern auf Platz 2, auf dem dritten Rang liegt eine aus Berlin.