Streckensperrung bei der Deutschen Bahn in NRW – es ist nicht das einzige Problem im Westen

Es ist zum Haare raufen! Ein Feuer in einem Kabelkanal legt die wichtige Bahnstrecke zwischen Düsseldorf und Duisburg in NRW lahm (hier mehr). Noch bis einschließlich Freitag (1. August) müssen Reisende der Deutschen Bahn in NRW mit Umleitungen, Verspätungen und sogar Ausfällen rechnen.

Das ist aber nicht die einzige Problemstrecke in NRW. Zwar gilt die Bahn als das komfortabelste Verkehrsmittel. Immerhin kann man mit dem Deutschlandticket durch die ganze Bundesrepublik mit dem Nahverkehr und Regionalzügen fahren. Und auch dank der ICE-Verbindungen kommt man recht schnell von A nach B. Wenn aber nicht die vielen Pannen und Baustellen wären. Gerade in NRW!

Streckensperrung bei Deutsche Bahn in NRW – nicht das einzige Problem

Die Buchungsplattform „Omio“ hat jetzt die passagierfreundlichsten Bahnhöfe gekürt. Entscheidend für das Ranking ist die Lage der Bahnhöfe, aber auch die Anzahl der Bäckereien und das Angebot an Shops wie beispielsweise Zeitschriftenläden. Getestet wurden Pünktlichkeit, die Entfernung von der City, öffentliche Toiletten, Barrierefreiheit, Google-Bewertungen und der DB Lounge-Zugang.

Sieger des Rankings ist der Hauptbahnhof Leipzig mit 100 von 100 Punkten. Knapp dahinter liegt der Berliner Hauptbahnhof. Interessant ist dabei allerdings aus NRW-Sicht der Blick nach hinten. Auf den letzten zehn Plätzen befinden sich nämlich auffällig viele Bahnhöfe im Westen. Münster liegt beispielsweise auf Platz 21, fällt mit einer Pünktlichkeitsquote von gerade mal 54 Prozent gnadenlos durch.

Bahnhöfe in NRW schneiden mies ab

Auch Aachen (Platz 22) und Dortmund (Platz 23) sind weit unten. Die Pünktlichkeit liegt unter 60 Prozent, in der Pottstadt fehlt sogar eine DB-Lounge komplett – nicht gut für Langstreckenreisende. Es geht aber noch schlechter, denn der Hauptbahnhof Duisburg liegt gerade mal auf Platz 26, der augenscheinlich einen bundesweit schlechten Ruf genießt.

Das Horror-Kabinett der NRW-Bahnhöfe komplettieren laut „Omio“ dann Bielefeld (Platz 27) und die alte Bundeshauptstadt Bonn (Platz 30), die sogar unfassbare 0 von 100 Punkten holt! So richtig einen Bogen um diese Bahnhöfe machen ist schwierig, zu wichtig sind die einzelnen Knotenpunkte auf dem Weg von Nord nach Süd (und umgekehrt) oder wenn es nach Osten in Richtung Berlin geht. Bleibt zu hoffen, dass schon bald Besserung in Sicht ist…