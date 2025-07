Wetter in NRW: Hitzerekord! Du wirst nicht glauben, wie heiß es in Köln war

Die Hitzewelle in Deutschland ist deutlich spürbar – auch in zahlreichen Städten in NRW. In einem Freibad in Essen kam es deshalb bereits zu Chaos, denn Besucher standen ausgerechnet jetzt vor geschlossener Tür (>>> hier mehr dazu lesen).

In Köln (NRW) war die Lage für viele aber am Mittwoch (2. Juli) nicht wirklich angenehmer. Dort gibt es neue Höchstwerte, was die Temperaturen angeht.

Wetter NRW mit neuem Hitzerekord

Die Wetterstation am Flughafen Köln/Bonn registrierte laut „T-Online“ eine Höchsttemperatur von 37,1 Grad, während es in Köln-Nord sogar 39,2 Grad waren. Der bisherige Rekord am Flughafen lag bei 35,1 Grad und wurde am 22. Juni 2025 gemessen. In Köln-Mülheim war es sogar noch heißer, besonders auf der Keupstraße.

Dort hatte der Wetterexperte Karsten Brandt von „Donnerwetter“ einen Messsensor angebracht. Die Keupstraße zählt zu den heißesten Straßen Deutschlands, weil sie direkt von der Sonne beschienen wird und sich dadurch stärker aufheizt. Eine Messung der „Bild“ ergab am Dienstag eine Asphalttemperatur von 62,3 Grad. Für viele dürften ein solches Wetter in NRW kaum zu glauben sein.

Asphalt könnte schmelzen

Solche Temperaturen können schwerwiegende Konsequenzen haben. Wie die Zeitung berichtet, könne der Asphalt bei Temperaturen zwischen 50 und 60 Grad schmelzen. Das wiederum würde die Straßen beschädigen.

Ob es diesen Sommer tatsächlich zu solchen Schäden kommt und ob das Wetter in NRW noch einmal so heiß daherkommt, bleibt allerdings abzuwarten. Eine erste Wetter-Prognose für die kommenden Tage findest du hier.

