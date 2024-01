Duisburg: Paar feiert Hochzeit mit 1000 Gästen – und blecht dafür irre Summe

Wenn man glücklich verliebt ist, würde man das am liebsten mit der ganzen Welt teilen. Kein Wunder, dass die Gästeliste so manch einer Hochzeit bei dem ein oder anderem Paar deshalb explodieren kann – so wie bei zwei Verlobten aus Duisburg.

Özlem und Burak Özcan folgten mit ihrer großen Hochzeit einer türkischen Tradition, woran der Vater des Bräutigams nicht ganz unschuldig war. Wie die Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ) berichtet, ist der Mann eine Bekanntheit im Duisburger Norden. Schlussendlich fand die Heirat inmitten von 1000 Gästen statt – und kostete entsprechend.

Duisburg: „Kannte die meisten Leute auf meiner Hochzeit nicht“

Als Özlem und Burak im September 2023 „Ja“ zueinander sagten, waren rund 1000 Menschen Zeugen ihrer Liebe. Die 25-Jährigen feierten in einem großen Saal in Rheinberg, kamen damit dem Wunsch von Buraks Vater nach. „Erst war das für mich etwas komisch, weil ich die meisten Leute auf meiner Hochzeit nicht kannte. Aber dann haben wir zusammen getanzt und es war toll“, erinnert sich die Braut im Gespräch mit der „WAZ“ an die Situation.

Tatsächlich kommt es oft vor, dass türkische Hochzeiten im großen Kreis gefeiert werden. Auch andere Traditionen schlagen bei diesem besonderen Event zu Buche, berichten die Duisburger weiter. So feierten die Frauen in der Familie schon vor der Hochzeit das „Hennafest“, bei dem die Braut verabschiedet wird. Dadurch gab es neben dem Hochzeitskleid und dem Outfit für das Standesamt auch ein Kleid für das Hennafest. Alleine die Outfits der Braut kosteten insgesamt 2300 Euro.

Duisburg: So viel kostete die Hochzeit insgesamt

Auch bezüglich der Ringe reichten nicht nur die Eheringe, Özlem bekam zum Antrag bereits einen Brillanten angesteckt. Bei einem Juwelier in Düsseldorf waren die Verliebten fündig geworden, ließen dort insgesamt 6000 Euro – ein großzügiges Geldgeschenk von Buraks Vater reichte dafür fast aus.

Alleine im Vorfeld der Hochzeit hatte das Paar aus Duisburg also fast 1000 Euro investiert. Darauf folgten unter anderem Kosten für das Styling, den Hochzeitssaal, das Catering, für eine Live-Band. Laut „WAZ" hatte die Hochzeit von Özlem und Burak am Ende einen Wert von wahnsinnigen 40.000 Euro.