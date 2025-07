Paar geht in Duisburg am Rhein spazieren – dieser Anblick lässt sie erschaudern

Eigentlich sollte es ein schöner Spaziergang am Rhein in Duisburg werden. Doch was dieses Paar dann entdeckte, schockierte die beiden zutiefst. Dort fanden sie nämlich, angespült am Ufer, ein abgetrenntes Bein.

Am Samstagmorgen (19. Juli) schlenderte das Paar am Rheinufer in Duisburg entlang. Dort entdeckten sie plötzlich einen regelrechten Gruselfund: Es handelte sich um ein abgetrenntes Bein. Das Bein war oberhalb des Knies abgetrennt und war mit einer Socke bekleidet.

Duisburg: Obduktion wurde angeordnet

Sofort kontaktierte das entsetzte Paar die Polizei Duisburg. Diese sperrte den Fundort umgehend ab und suchte das Gebiet ab. Trotz der Suche der Polizei fehlen vom Rest des Körpers noch lediglich Spuren.

+++ Bagger graben im Ruhrgebiet – plötzlich kommt Außergewöhnliches zum Vorschein +++

Laut einer Sprecherin der Polizei Duisburg wurde von der Staatsanwaltschaft eine Obduktion des Beines angeordnet. Die oberste Priorität ist jetzt die Identifikation der Person. Daher wurde unter anderem angeordnet, dass die DNA des Horrorfundes mit Datenbanken abgeglichen werden soll.

Bisher gibt es noch wenig Informationen zu den Hintergründen. Die Polizei Duisburg betont, dass es sich nicht unbedingt um eine Straftat handeln muss. Auch ein Badeunfall oder sogar ein Suizid könnte der Grund für den erschreckenden Fund am Rhein in Duisburg sein.

+++ Tierheim Bochum vermittelt Kater Milo – doch schon bald erhält es eine unglaubliche Nachricht +++

Polizei ermittelt in alle Richtungen

Momentan ermittelt die Polizei Duisburg auf Hochdruck in alle unterschiedlichen Richtungen, um herauszufinden, was es mit dem Gruselfund auf sich hat.

Mehr Themen:

Ebenfalls betont die Polizei, dass der Verlust eines Beines nicht automatisch und in jedem Fall zum Tod führen muss. Sobald weitere Informationen vorliegen, werden wir berichten (mit dpa).